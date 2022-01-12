Maddeler halinde pazarlama stratejileri nelerdir ve örnekleri

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Doğru haritaya sahip olduğunuzda, işletmeniz için belirlediğiniz hedeflere ulaşma şansınız çok daha yüksektir.

Pazarlama Stratejileri Nelerdir?

Pazarlama Stratejisi, şirketin ulaşmak istediği iş hedeflerinin uzun vadeli planlamasıdır. Bunların gerçekleştirilebilmesi için ürün ve hizmetlerin itibarını pekiştirecek veya pazardaki satışları artıracak belirli eylemlerin iyi seçilmesi önemlidir. Fırsatları kullanmak, hedef pazarı bulmak ve müşterilerin kuruma sadık kalmasını sağlamak için hayati önem taşır, böylece şirketin konumlandırması güçlenir.

Ürün/hizmeti pazarda nasıl konumlandırmak istediğinizi tanımlamanız, müşteriler arasında konumlanmayı sağlamak ve müşteri ve kurum ilişkisi sadakatini yerine getirmek için önemlidir. Satış fırsatları yaratmanın yanı sıra ürün veya hizmeti iletmek ve konumlandırmak ve doğru kanallardan hedef pazara ulaşmayı sağlayan operasyonel hatları çevirmek için kullanılan yöntemdir. 4p pazarlamanın şirkette kar elde etmek ve satışları artırmak için önemli stratejileri şekillendirdiği bulunan pazarlama karmasını oluşturan dört unsur vardır. Bunlar;

Ürün stratejileri

Fiyatlandırma stratejileri

Dağıtım stratejileri

Promosyon stratejileri'dir.

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Pazarlama Stratejisine Sahip Olmanın Önemi Nedir?

Şirket için uygun bir pazarlama stratejisi seçmek, büyük avantajlar sağlayacaktır. Örneğin;

Yükselmiş satışlar,

Şirket için sürdürülebilir büyüme yaratmak,

Müşterilerinizin ne istediğini anlamak,

Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak ve beklentilerini aşacaksınız,

Hedef pazarla ilişkinizi güçlendireceksiniz,

Markayı tüketicinin zihninde inşa edeceksiniz.

Stratejileri formüle etmek için pazarlama hedeflerini göz önünde bulundurmak gerekir, çünkü bu hedeflere ulaşmak için stratejilerin uygulanması gerekir. Aynı zamanda hedef pazarı oluşturan tüketiciler, rekabet, şirketin kaynakları ve yetenekleri göz önünde bulundurmalısınız. Stratejileri belirlemeden ve formüle etmeden önce pazarlama stratejisi ile pazarlama planı arasındaki farkı kavramalısınız.

Marka değerinizi ve teklifinizi tanımlayın;

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Marka stratejiniz, potansiyel müşterilerinizin ve mevcut müşterilerinizin önemli buldukları şeylerle, endüstri trendlerinize, rekabet ortamınıza ve gerçekte sunduğunuz ürüne, yani ürününüze uyumlu olduklarından emin olmak için markanızın temel değerlerini tanımlamakla ilgilidir.

AllBirds, 2014 yılında Silikon Vadisi'nde sevilen bir marka olarak başladı ve 2018'de hızla 1,4 milyar dolarlık bir değere ulaştı. Ayakkabı şirketi dünyanın en rahatını yaratmak için yola çıktı ve hedeflerini aştı.

Müşterinin sıkıntılı noktalarını ve beklentilerini belirleyin;

Ürünlerin veya hizmetlerin başarısız olmasının en önemli nedenlerinden biri, üreticilerinin müşterilerin acı noktalarını tespit edememesidir. Başka bir deyişle, müşterinin ihtiyacını karşılamazlar veya hayatlarında hayati bir sorunu çözmezler. Ayrıca, bu ihtiyaçlar zamanla değişebilir, bu nedenle müşteri yolculuğunu incelemeye devam etmek ve mevcut müşteri zorluklarınızı çözmek önemlidir.

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Casper, sektörde tamamen devrim yaratan bir yatak şirketidir. Doğrudan tüketiciye ulaşan ilk yatak şirketiydiler ve 2019'da hızla 1,1 milyar dolarlık bir değere ulaştılar.Casper'ın güçlü markası, ışık sıcaklığını ve parlaklığını otomatik olarak değiştiren ve bir uygulama aracılığıyla uzaktan kontrol edilebilen yenilikçi bir uyku vakti ışığı olan Casper Glow gibi diğer başarılı ürünleri piyasaya sürmesine yardımcı oldu.

Pazar eğilimlerini ve rekabeti belirleyin;

Bu, pazarlama stratejisi planının oluşturulmasında çok önemli bir adımdır, çünkü ürün veya hizmetinizi rekabetten neyin farklılaştırdığını burada belirleyeceksiniz. Markanızın güçlü, zayıf yanlarını, fırsatlarını ve tehditlerini belirlemek için bunu basit bir SWOT analizi ile yapabilirsiniz.

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Değer teklifinizi oluşturun;

Artık doğru hikayeniz olduğuna göre, pazarlamanız için doğru stratejiyi oluşturma zamanı gelmiş demektir. Bu, neyi ve kime teslim ettiğiniz konusunda iş kararları vermek anlamına gelir. Ürününüz veya hizmetiniz markanız hakkında en çok şeyi anlatır. Konuşmayı yürüttüğünüzden emin olmak için değerlerinizi kullanın ve teklifinizde kendiniz hakkında söylediklerinizi uygulayın. Örneğin; Çoğu insan karşısına geldiğinde ürünün İKEA olduğunu anlar. Çünkü mütevazı, basit ve işlevseldir.

Hedef kitlenizi belirleyin;

Hedef kitlenize karar vermek, markanızı sunma şeklinizi ve hatta bunu yapmak için kullandığınız dili değiştirebilir. Sahip olduğunuz farklı hedef kitle gruplarını haritalamak için bu modeli kullanın ve hedef kitle analizinizde bunlara göre öncelik verin. Potansiyel müşterilerin veya müşterilerin kullanmaya veya satın almaya alışık olmadığı yeni bir hizmet veya ürün piyasaya sürmek üzereyseniz, bu değişim psikolojisi modelini uygulamayı düşünebilirsiniz.