Madde madde öğrenci affı

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KİMLER YARARLANACAK



Düzenlemenin komisyondan geçen son haline göre yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrenciler, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dahil her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazanarak kayıt yaptırmayanlar yeni haktan yararlanacak. Bu kişiler, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.



KAPSAM DIŞI KALANLAR



Terör, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan mahkûm olanlar, sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ‘manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz’ başlığındaki suçlar ile terör örgütlerine veya devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler.

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KIŞLADA OLANLAR

Daha önce farklı bir öğrenim düzeyinde bu düzenlemenin tanıdığı haklardan yararlanılmış olması, başka bir öğrenim düzeyinde yeni haktan yararlanmaya engel olmayacak. Yeniden öğrenime başlayanların askerlik ertelemeleri Askeralma Kanunu’nun “Erteleme” ilkelerine göre yapılacak. Askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde başvurmaları halinde yararlandırılacak.

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MSÜ’DEN AYRILANLAR HARİÇ

Özel kanun hükümlerine tabi olan Polis Akademisi ile buna bağlı eğitim-öğretim kurumları, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile buna bağlı eğitim-öğretim kurumları, Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlı harp okulları, astsubay meslek yüksekokulları ve enstitüler ile Milli Savunma Bakanlığı, Polis Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına başka yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekteyken kendi isteğiyle veya başka sebeplerle ilişiği kesilen öğrenciler yararlanamayacak.

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YATAY GEÇİŞ İMKÂNI

Yasadan yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranlardan ÖSYS/YKS puanı giriş yılı itibarıyla aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban puanına sahip olanlar, bu programlardan birine yatay geçiş talebinde bulunabilecek.

HEKİM ADAYLARINA SÜRESİZ HAK

Azami öğrenim süresi sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için intörnlük eğitimi dönemi hariç son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları veya alamadıkları teorik veya uygulamalı bütün dersler için iki ek sınav veya tekrar hakkı verilecek. Bu öğrencilerden uygulamalı eğitime veya intörnlük eğitimine başlamamış veya eğitimini tamamlamamış ya da başarısız olanlara uygulamalı veya intörnlük eğitimlerini tamamlama olanağı tanınacak.

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YÖK BAŞKANI: ÖĞRENCİ DOSTU TEKLİF

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, teklifteki bazı ayrıntılarla ilgili şunları söyledi: “Tıp fakültesinde intörnlük aşamasına gelmiş öğrencilere on bir yıl değil, bitirene kadar hak vermiş oluyoruz. Yani bu madde kalıcı. Aslında çok öğrenci dostu diyebileceğimiz bir şey. Teorik olarak artık hiç kimsenin sorgulayamayacağı bir noktaya gelmiş öğrencilerimiz intörnlük dönemi boyunca artık okullarını, eğitimlerini tamamlama hakkına sahip oluyorlar.”