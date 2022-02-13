Madde madde barajsız YKS

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1 MİLYON ADAYA TERCİH ŞANSI

- Daha önceki yıllarda Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk basamağı olan Temel Yeterlik Sınavı’nda (TYT) ön lisans ve lisans için 150 puan şartı vardı. Bu barajın kalkmasıyla yaklaşık 1 milyon öğrencinin tercih yapma hakkı doğuyor. Yani geçen yıl sınava giren yaklaşık 2.5 milyon öğrenciden elenen 1 milyon civarında adayın, bu sistem olsaydı 2’nci basamak olan Alan Yeterlilik Sınavı’na (AYT) baraj şartı olmadan girebilme ve belki de bir üniversiteyi kazanabilme şansı olacaktı.

YERLEŞMEK İÇİN 8-9 NET YETECEK

- TYT’de belirleyici olan Türkçe ya da matematik testlerinde, öğrencilerin diğer testlerinin geçerli olup puan hesaplamasının yapılabilmesi için yarım nete ihtiyacı var. Bu iki testten birinden yarım net çıkaramayanın puanları hesaplanmıyordu. Şimdi baraj kalktı. Ancak, yine de TYT’de öğrencilerin puan hesaplarının yapılabilmesi için Türkçe ya da matematik testinden yarım net alması gerekiyor. Eğer yarım net alamaz da sıfır veya eksiye düşerse öğrencinin diğer testleri hesaplanmıyor. Bu kural şimdi de geçerli. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanına eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecek. Ama bir adayın önceki yıllarda yerleşebilmesi için 14-15 net yapması gerekiyordu. Barajı geçebilmek için TYT’de gereken 14-15 net yerine bu sene öğrenciler 8-9 net ile yerleşebilecek.

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BAZI BÖLÜMLER DAHA ÇOK SEÇİLECEK

- Geçmiş yıllarda özellikle İktisadi ve İdari Bilimler alanlarında pek de tercih edilmeyen çalışma ekonomisi, maliye, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve sosyoloji gibi bölümlerin doluluk oranının bu kararla artması bekleniyor.

KONTENJANLAR DOLACAK

- Vakıf üniversiteleri son yıllarda kontenjanlarını doldurmakta sıkıntı yaşıyordu. Özellikle tercih sıkıntısı yaşanan bazı bölümler, artık öğrenciler tarafından üniversiteli olabilmek için tercih edilebilir olacak. Bu da en çok vakıf üniversitelerinin kontenjanlarını etkileyecek.

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30 DAKİKA EK SÜRE GELDİ

- Sınav süresi her yıl tartışılıyordu. Öğrenciler sınav sonrasında zamanın yetmediğine yönelik eleştiriler getiriyordu. YÖK, YKS’nin ilk aşaması olan TYT’de 135 dakika olan sınav süresini 30 dakika daha arttırarak 165 dakikaya çıkardı.

UZMANLAR NE DEDİ?

ÇOK TERCİH EDİLEN BÖLÜMLERİ ETKİLEMEZ





Salim Ünsal (Eğitim uzmanı): Önceki yıllarda kontenjanını dolduran programlarda bir değişiklik yaşanmaz. Tercih hakkı elde edecek yeni kitle bu bölümlere yerleşmekte yine zorlanır. Ancak boş kontenjan sayıları minimize bir düzeye inebilir. Lisans programlarına yerleşme oranları, önlisans oranlarından daha fazla olabilir.

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BARAJIN KALKMASI DOĞRU BİR KARAR





Onur Soğuk (Eğitimci): Üniversitelerde yeterli kontenjan var. Öğrenciler barajı geçemediği için vakıf ve devlet üniversitelerinde boşluk oldu. Ek tercih dönemiyle aslında amaç boş kontenjanları kapatmaktı. Bu kadar kontenjanın boş kaldığı bir ortamda, barajın kaldırılması bence çok doğru bir karar oldu.

SÜRENİN UZAMASI STRESİ AZALTIR





Cihan Yeşilyurt (Fen Bilimleri Eğitim Kurumları): TYT’de sürenin uzatılması adaylar için olumlu. Özellikle TYT sorularının uzun metinler olması adayları zaman açısından zorluyordu. 120 sorunun tamamını yapan çok az öğrenci grubu oluyordu. Şimdi süre yetişmeme stresi olmayacak. Ancak bu da öğrencileri rehavete itmemeli.

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BİR NET YAPAMAYAN KAZANSA DA BİTİREMEZ





Prof. Dr. Burhanettin Dönmez (Başkent Üniversitesi): Bir net yapamayan öğrencinin üniversiteli olması doğru değil. Kazansa bile okuyamaz, okusa bile istihdam edilemez. İnsanı mutsuz etmeye gerek yok. Üniversite iş kapısı olarak algılanmamalı. Teknik eleman, ara eleman istiyorsanız sınavsız girebilecekleri meslek yüksek okulları var.

İSTİHDAMA KATKISI OLMAZ





Selçuk Pehlivanoğlu (Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı): Bu kararın mezunların istihdamına katkısı olmayacak. Yükseköğretim öğrencilerin oyalanacağı bir yer değildir. Herkesi üniversite mezunu yapmak zorunda değilsiniz ancak herkesin refahını sağlayacak düzeni kurmanız gerekir.