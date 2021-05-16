Madam Bovary kitabını kim yazmıştır? Madam Bovary kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Madam Bovary eseri mantık yerine duygu merkezli davranmakta olan bir kadının yaşamından enstantaneleri anlatarak büyüyen bir eser olarak göze çarpar. Eser romantizme eleştiri olarak gözükmektedir.

Madam Bovary Kitabı Konusu ve Anafikri

Eser, romantik, hayalci ve zekadan çok duyguları ile hareket eden bir kişinin başından geçenleri ele alır. Bu açıdan, Romantizme bir tepki özelliği de taşır.

Gustave Flaubert'ın Madam Bovary adlı kitabı, tasvirleri ve realist gözlemleri, kurgulanış tekniği ile batı edebiyatının en güzel şaheserlerinden bir tanesidir.

Madame Bovary, ilk çıkmış olduğunda hem dünyada hem de edebiyat evreninde büyük yankı uyandırır. Çünkü kitap, romantik akımın günahsız, lekesiz masum, romantik kişilerini değil, aldatan bir kadını anlatır.

Emma Bovary, ailesi ile beraber yaşayan kasaba kızıdır. Ailesi onu yatılı eğitim vermekte olan bir okula gönderir. Bu noktada geceleri, rahibelerden gizli romantik kitaplar okumaktadır. Bu kitaplar Emma'yı çok etkilemiştir ve fazlasıyla hayalci bir dünyaya yelken açmaktadır.

Gustave Flaubert, bu kitapta aşk, mutluluğu, kederi, ihaneti, düş kırıklıklarını; daha doğrusu kişiye ait her şeyi güzel bir dile anlatılmaktadır.

Madam Bovary Kitabını Kim Yazmıştır?

Madam Bovary, Fransız kalem Gustave Flaubert'in 1857 yılında yayımlanan kitabı. Batı edebiyatının en kritik klasiklerindendir. Flaubert'in bir şah eseridir.

Madam Bovary Özet

Yeteneksiz, kaba saba bir kişi olan Charles Bovary, Rouen etrafında bir kasabaya yerleşmiş; orada hastalarından bir tanesinin çok güzel kızı olan Emma ile evlenir. Emma, hayalperest bir kişidir. Her dakikası birbirine benzeyen taşra yaşamından sıkılmakta, maceralar, eğlenceler, heyecanlar aramaktadır.

Mösyö Bovary, karısının eğlenmesi için başka bir kasabaya yerleşmektedşr. Madame Bovary, orada noter katibi Leon tarafından sevildiğini anlatmaktadır. Yine o yörede oturmuş olan Rodolphe isminde bir malikâne sahibinin ağına düşmektedirler. Emma’nın tekdüze hayatı değişmiştir; kocasından ayrılmayı düşünmektedir. Emma, âşığı Rodolph’e, beraber uzak ülkelere gitmeyi önerir. Rodolphe, bu öneri üstüne izini belli etmeden ortalıktan kaybolmaktadır.

Emma, terk edildiğini anlamıştır. Beyin hummasına yakalanırsa da iyileşmiş olur. Bu kez de Paris’ten dönen ve eski utangaç durumu kalmamış olan Leon’la karşılaşır, onun ağına düşmektedir. Yasak bir aşk yaşamı olan ve hiçbir lüksünü eksik etmemekte olan Emma, gizlice yaptığı borçlan ödeyemez; tekrardan ve daha büyük bir bunalıma girmektedir; kurtuluşu hayatına arsenikle son vermekte bulmuştur. Kocası, Emma’nın niçin intihar etmiş olduğunu bir türlü anlayamaz. Bir gün karısına, sevgililerinden gelmiş lan mektupları görür. Gerçeği o zaman anlamıştır. Bir süre sonra sıkıntısından o da ölür.

Madam Bovary Karakterleri

Emma Bovary: Romantik istemleri mantığının önüne geçmiş, gözü yüksek noktada olan tutkulu bir kadındır. Elindeki ile yetinmemekte olan, bir kişiliğe sahiptir o sebeple mutlu olamamıştır.

Charles: Madam Bovary'nin kocasıdır. Bohem, hayatı boyunca hep annesinin istemlerini yapmaya mecbur kalmış, çocukluk senelerinden kalma bu ezik ve zayıf karakterli kişidir. Basit, iyimser yaşamdır beklenti­si olmayan bir doktordur.

Homais: Meraklı ve hoşgörülü bir eczacıdır.

Rodolphe: Zengin ve çapkın bir kişi. Madam Bovary ile yasak bir iletişim yaşayan ama uzun dönemli, gerçek bir aşk kişisi değildir.

Lheureux: Çıkarcı kişilerin hayatına karışan paragöz bir satıcı konumundadır.

Rollet Ana: Düzgün bir hizmetkâr, güvenilir bir süt annedir.

Leon: Yakışıklı ve saf bir duygu kişisi, Emma Bovary’e âşık Avukat kâtibidir. Klasik, bir insandır.