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Macarlar Türk mü değil mi? Macarlar Türk soyundan mı geliyor

#Araştırma#Macarlar#Macarlar Türk Mü
Macarlar Türk mü değil mi Macarlar Türk soyundan mı geliyor

Orta Asya üzerinden yaşanan Türk göçü ile beraber, Avrupa'ya birçok Türk topluluğu ulaşmıştır. Bu doğrultuda Balkanlar üzerinden Avrupa'da pek çok önemli ülke kurulmuştur. Bunu içerisinde Macarlar da vardır ve Türk olup olmadıkları merak edilir. Peki Macarlar Türk mü değil mi? Macarlar Türk soyundan mı geliyor tüm detayları ile derledik.

 

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Günümüzde Macaristan olarak da bilinen Macarlar, oldukça köklü bir tarihe sahiptir. Aynı zamanda Anadolu üzerinden pek çok Türk devleti ile hem savaş hem de anlaşmalar gerçekleştirmiş bir ülkedir. Bu doğrultuda kökenlerinin ise Türklere uzanıp uzanmadığına dair araştırma yapılmaktadır.

Macarlar Türk mü Değil mi?

 

Orta Asya'da yaşanan Türk göçü üzerinden Avrupa'ya doğru önemli bir akın gerçekleşmiştir. Yani bir kısmı Anadolu'ya geçerken diğer kısmı ise Rusya üzerinden Balkanlar'a ulaşmıştır. Bu doğrultuda Avrupa'da pek çok önemli bir ülke kurmuştur. Bunlardan birisi Macaristan’dır. Bu konuda bazı tarihçiler Türklerin, Macarların babası olduğunu iddia eder. Ancak bazı araştırmacılara göre ise Macarların Türkler ile bir ilişkisi bulunmaz.

 

 Macarlar Türk Soyundan mı Geliyor?

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 Günümüzde Macarların genomu daha çok çevre halka benzemektedir. Bunlar içerisinde Çekler, Ukraynalılar, Slavlar, Avusturyalılar yer alır. Bu sebepten dolayı Macarların günümüzde Türklerle bir ilişkisi olmadığını söylemek mümkündür. Fakat soy açısından bakıldığında söz konusu göçler üzerinden, Macarların Türk soyundan gelmiş olduğu söz konusu olabilir. Ancak bu konuda tarihçiler hala bir ayrılık içerisindedir.

 

 

 

 

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