Maarif Kongresi’nde sunulacak bildiriler belirlendi

Haberin Devamı

MEB bünyesinde yurt içi ve yurt dışı teşkilatlarında görev yapan öğretmenlerin katılımlarıyla düzenlenecek olan Maarif Kongresi'nde, ‘öğretmen gözüyle’ temasıyla ‘oyun ve arkadaşlık’, ‘aile’ ve ‘sosyal sorumluluk çalışmaları’nın eğitime etkisi ele alınacak. Kongre için 78 ilden 2 bin 178 öğretmen tarafından gönderilen bildirilerden 805’i değerlendirmeye alındı.

CUMHURİYETİN YIL DÖNÜMÜNE ÖZEL 101 BİLDİRİ

Kongreye en fazla katılım, 295 başvurunun yapıldığı ‘Öğretmen Gözüyle Ailenin Eğitime Etkisi’ konu başlığında oldu. Bu başlığı 283 başvuru ile ‘Öğretmen Gözüyle Oyun ve Arkadaşlığın Eğitime Etkisi’ ve 227 başvuru ile ‘Öğretmen Gözüyle Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının Eğitime Etkisi’ konu başlığı takip etti. Değerlendirme sonucunda toplam 805 bildiriden 536’sı uygun bulunarak jüriye gönderildi. Ardından seçilen 9 bildirinin Maarif Kongresi'nde sunulması kararlaştırıldı. Ayrıca jüriye gönderilen 536 bildiriden 101'inin yer alacağı kitap ise Cumhuriyetin 101’inci yılı anısına basılarak okuyucu ile buluşacak.