M Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır? M Sınıfı Sürücü Belgesi Alma Yaşı, Şartları Ve Harç Fiyatı (2020)

M sınıfı ehliyet almak oldukça avantajlı olarak görülmektedir. M sınıfı ehliyet alan kişiler A1 ve A2 sınıfı ehliyetlerin kullanabildiği tüm araçları da kullanabilmektedir. Bu yüzden avantajlı bir ehliyet sınıfı olarak nitelendirilmektedir. Siz de ehliyet almadan önce ilk olarak hangi aracı kullanacağınıza karar vermelisiniz. Sonrasında da istediğiniz aracı kullanabileceğiniz sınıfta bir ehliyet almalısınız.

M Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır?

M sınıfı ehliyet almak isteyen kişiler, tüm motosiklet ve MOPED'leri kullanabilirler. Eğer B sınıfı ehliyetiniz varsa M sınıfı ehliyet almanıza gerek kalmaz. MOPED araçlar saatte 45 kilometreyi geçemeyen ve küçük olarak nitelendirilebilecek olan araçlardır. 2-3-4 tekerlekli motorlu bisikletleri kullanmak için M sınıfı ehliyetlere ihtiyacınız olacaktır.

M Sınıfı Ehliyet Alma Yaşı Kaçtır?

M sınıfı ehliyet alma yaşı minimum düzeyde 16 olacak şekilde düzenlenmiştir. 16 yaşını dolduran kişiler M sınıfı ehliyet almak için sürücü kursuna kayıt yaptırabilir. Sonrasında girecekleri sınavlarda başarılı oldukları takdirde M sınıfı ehliyet almaya hak kazanırlar.

M Sınıfı Ehliyet Alma Şartları Nelerdir?

M sınıfı ehliyet alabilmek için gerekli olan tek bir şart bulunmaktadır. Eğer 16 yaşını doldurduysanız siz de M sınıfı ehliyet almak için başvuruda bulunabilirsiniz. M sınıfı ehliyet almak için gerekli olan tek şart yaş sınırını doldurmuş olmanızdır. Ehliyet almaya hak kazanabilmeniz için gerekli olan bir diğer şart da gireceğiniz sınavları başarı ile tamamlamanız gerekmesi olarak ifade edilebilir.

M Sınıfı Ehliyet Harç Fiyatı Ne Kadardır?

M sınıfı ehliyet alabilmek için ödemeniz gereken bir miktar harç parası bulunmaktadır. M sınıfı ehliyet almak isteyen kişiler, 1.254,20 TL harç ücreti öderler. Aynı zamanda bu harç ücretine ek olarak 200 TL değerli kağıt bedeli de alınmaktadır. Ehliyet çıkarttıracağınız zaman ödemeniz gereken bir diğer ücret de 37 TL vakıf ücreti olarak belirlenmiştir. Ödenecek olan tüm ücretlerin toplamında ehliyetinizi alabilmeniz için 1.491,20 TL ödeme yapmanız gerekecektir.