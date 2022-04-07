M Formasyonu nedir, ne anlama gelir? Kuralları nelerdir?

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Bir diğer adı ikili zirve formasyonu olan analiz göstergesi görsel olarak” M” harfine benzetildiği için bu adı alır. Çift tepe olan bu gösterge yükselen trendi göstermektedir.

M Formasyonu Nedir?

Çift Tepe Formasyonu güvenilirlik derecesi yüksek bir trend dönüş formasyonları çeşididir. Yükselen trendin neticesinde oluşur. M formasyonu ana trend değişim formasyonları olduğu için iki tepenin arasındaki süre 2-3 ay sürebilir. Bunun dışında çift tepe formasyonunu sırasında iki tepenin yüksekliği de aynı seviyede bitmek zorunda değildir. Bu tepeler arasında aşağı yukarı %3 bir yükseklik farkı bulunabilir.

M yani çift tepe oluşumunda, yükselen bir trend ile fiyatların hareketi belirtilmektedir. Fiyatlar ile işlem hacmi de yükselmektedir. Yükselen fiyatlar, ulaştığı zirveden geri dönerek bir dip oluşturur. Ancak daha sonra tekrar düzelmeye girerek bir önceki tepe noktasına direnç olarak karşımıza çıkar. Böylelikle önceki tepe seviyesinden gelen satışlar ile birinci tepenin tamamlandığı destek seviyesi kırılır. Çıkan görsel ‘’M ‘’ harfine benzemektedir. Destek kırıldıktan sonra ise fiyatın düşmesi beklenir.

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M Formasyonu Ne Anlama Gelir?

Çift tepe, ikili tepe ya da M formasyonu olarak adlandırılmaktadır. Teknik analistler için yukarı doğru güçlü bir trendin sonuna gelindiğini haber vermektedir. Yüksek bir zirve seviyesinden dönülmesi ile daha önce katılamayan yatırımcılara tekrar yükseliş olacağına dair sinyaller verir. Trendin devam edeceği öngörüsü ile piyasaya girmesi ve fiyatları bir önceki tepeye yakın seviyeye kadar taşır. Ancak önceki tepedeki sert satış sonraki tepeyi de önemli direnç haline getirir. Bunun ardından alıcıların isteksiz olması fiyatları yeniden destek seviyesine çekmesi sonucu oluşur.

Kuralları Nelerdir?

Formosyonlar trendler hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Ancak hiçbir formasyon yüzde yüz güvenilirlik düzeyine sahip değildir. Formasyon tamamlandıktan sonra bile başarısız olma ihtimali bulunabilmektedir. Bu durumda ZARAR DURDUR yani STOPLOSS seviyesi belirlemek kesinlikle doğru bir strateji olmaktadır. Aynı zamanda formasyon hedeflerinin de birebir realize olmayabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir.

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Formasyon tamamlandıktan sonra hedefteki fiyatlara yakın seviyeden KAR AL yani TAKE PROFİT belirlenerek pozisyonu kapatmak gerekir. Daha sonra yeni işlem açmak adına piyasada yeni trendi beklemek doğru bir yöntemdir.