Lütuf ne demek? Lütuf nedir? Lütuf TDK kelime anlamı

Halk arasında yaygın bir şekilde kullanılan Lütuf kelimesi, saygıdeğer ve iyilik yapmayı seven kişi anlamı taşır. Bunun yanı sıra ülkemizde nadir de olsa erkeklere verilen bir isimdir.

Lütuf Ne Demek?

Lütuf, sevilen, saygı duyulan, önem verilen, ihsan ve yardım anlamlarına gelir. Lütuf kelimesi, cümlede kullanılış biçimine göre anlam kazanır. Aynı zamanda şütüf kelimesinin halk arasında bilinen bir diğer anlamı ise, Allah’ın isteği ile gelen, iyilik yapmayı seven, önemli, değerli, iyilik ve güzellik anlamlarını taşır. “Allah’ın bir lütfu” derken bu anlamı ile kullanılır. Arapça kökenli olan lütuf kelimesi, eskiden beri toplumumuzda yaygın olarak kullanılıyor.

Lütuf TDK Kelime Anlamı

Lütuf kelimesinin TDK’daki anlamı, önem verilen, ihsan ve yardım, sayılan birinden gelen bir iyilik anlamlarına gelir. Toplum arasında yaygın olarak kullanılan bir diğer anlamı ise, Allah’ın istediği, verdiği, iyiliksever olma gibi anlamlardır. Arapça kökenli olan Lütuf kelimesi eskisi kadar dilimizde yaygın olarak artık kullanılmasa da pek çok dergi, gazete makale ve kitapta yer alıyor. Dilimize yerleşen bir kelime olması sebebiyle de günlük konuşmalarda da yerini buluyor.