Lut Kavmi Nedir? Lut Kavmi Neden Ve Nasıl Helak Oldu

Lut Kavmi, yaşamış olduğu dönemde türlü olumsuzluklar ile dikkat çekmiştir. Bu olumsuzluklar zamanla çoğalarak engellenemez bir hale gelmiştir. Bu kavim hakkında helak olduğu ifadeleri kullanılmaktadır. Tabi helak olan birçok kavim olduğu bilinmektedir. Semud, Nuh, Lut ve daha birçok kavmin çeşitli felaketler ile yok olduğu Kuran-ı Kerim'de belirtilmektedir.

Lut Kavmi Nedir?

Lut Kavmi, Milattan önce 1900'lü yıllara kadar varlığını sürdürmüş olan bir topluluktur. Bu kavmin İslam inancına göre helak olduğu inanışı bulunmaktadır. Lut Kavminin yaşadığı yer bugün İsrail-Ürdün sınırında yer alan Lut Gölü olarak bilinmektedir. Yapılan arkeolojik araştırmalar sonucunda bu yerin 'Sodom' şehri olduğu kesinleşmiştir.

Lut Gölü ve çevresi incelendiği zaman çeşitli çöküntüler olduğu dikkat çekmektedir. Bu çöküntüler burada yıllar öncesinde çok büyük felaketlerin yaşandığını göstermektedir. Durum böyle olunca Lut Kavminin helak olduğu düşüncesi daha çok güçlenmektedir.

Kuran-ı Kerim'de anlatılan olaylar ve Tevrat'ta 'Sodom' şehrinin başına gelenler Lut Kavmini işaret etmektedir. Bu kavim yaptığı sapkınlıklar neticesinde yok olup gitmiştir.

Lut Kavmi Neden ve Nasıl Helak Oldu?

Lut Kavmi, yaşadığı dönemde oldukça yanlış yollara sapmıştır. Bu kavim hakkında topluluk içerisinde sapkın ilişkiler olduğu söylenmektedir. Bazı kaynaklara göre topluluk içerisinde erkekler birbirleri ile ilişkiye girmişlerdir. Ayrıca şehre gelen insanlara tecavüz edilmiştir. Bu sapkınlık topluluk içerisinde giderek yaygın bir hale gelmiştir.

Bazı kaynaklara baktığımızda ise Lut Kavminde aile kavramı çok farklıydı. Erkekler eşleri dışındaki kişiler ile ilişkiye giriyor ve aile içi şiddet artıyordu. Akrabalar arasında yaşanan ilişkiler, zorla olan ilişkiler, aile üyelerine karşı yapılan tecavüzler ve fuhuş normal bir hale gelmişti. Bu durum kavmin sonunu hazırlamaya başlamıştı. Çünkü İslam'da bu tür davranışlara yer yoktu. Lut Kavminin başlattığı bu sapkınlıklar bir an önce son bulmalıydı.

Lut Kavminin giderek artan yanlış davranışları durmak bilmiyordu. Allah, bu kavmin helak olmaması için bir şans vermiştir. Bunun için sapkın olayların son bulması adına kavme erkek kılığında Melekler gönderilmiştir. Ancak kavmin durmaya niyeti yoktu. Bunun üzerine Lut Peygamber'e kavmini uyarmasını ve tecavüz gibi sapkın olayların durmasını söylemesi istenmiştir. Lut Peygamber kavmini bu konuda uyarmıştır.

Lut Peygamber ne yaparsa yapsın kavmi kurtaramamıştır. Bunun sonucunda Allah, Lut Peygamber'e şehirden uzaklaşmasını ve ailesinide yanına almasını söylemiştir. Akai halde kavmin tamamı helak olacaktı. Lut Kavminde inananların ve ahlaklı olan kişilerin sayısı çok azdı. Kavmin büyük bir kısmı Lut Peygamber'e inanmayarak onu ciddiye almamışlardır.

İyice ileri giden Kavim, Lut Peygamber'e 'eğer sen gerçekten Peygambersen ve gücün varsa bizi yok edersin' gibi söylemlerde bulunmuşlardır. Bunun sonucunda kavmin geri dönüşü olmayacaktı. Çünkü bu kavim yaşantısına devam ederse eğer İslam'ın yolu değişebilirdi. Bunun olmaması için şehre Allah tarafından bir felaket gönderilmiştir. Bu felakette şehir yerle bir olmuştur. Şehirden uzaklaşan Lut Peygamber ve inanan kişiler kurtulmuştur. Ancak Lut Peygamber'in eşi ve kavmin diğer kalanları yok olup gitmişlerdir.

Lut Kavminin yok olması büyük bir derstir. İslam inancında ahlaklı olmak ve temiz yaşamak esastır. Ancak Lut Kavminin yaptıkları İslam inanışına tamamen tersti. Allah'ın, kullarını affetmek için uyarılar yapmasına rağmen bunu dikkate almamaları Lut Kavminin sonunu getirmiştir.