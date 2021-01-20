Lümen nedir, ne işe yarar ve neden kullanılır? Bir ampülün lümen değerleri hakkında bilgi

Aydınlatma sistemleri dendiği zaman genel olarak karşımıza lümen çıkmaktadır. Başta oto ampulleri olmak üzere birçok farklı alanda kullanım imkanı sağlayan yapılar arasında yer alır. Şimdi lümen ne demek ve nasıl kullanılır ya da nerelerde kullanılır beraber inceleyelim.

Lümen Nedir?

Bir ampulün ışık gücü ya da ışık değeri lümen şeklinde ifade edilir. Örneğin lümen değeri yüksek olan bir aracın far aydınlatması, gece uzak mesafeleri daha net görülmesine imkan vermektedir. Yani diğer bir deyişle birim yüzeyi daha fazla aydınlatma imkanı, lümen değerine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bir otomobil içerisinde lümen değeri arttıkça far aydınlatması üzerinden daha yüksek bir ışık ortaya çıkar. Bilimsel olarak ele aldığımız zaman ise şu şekilde ifade edebiliriz; Herhangi bir ışık kaynağının 1 metre mesafede 1 m²’lik yüzeye dik olarak gönderdiği ışık miktarıdır. Böylece belli bir alandaki ışık miktarı çok daha yüksek noktaya ulaşmaktadır.

Lümen Ne İşe Yarar?

Belli bir mesafedeki aydınlatma gücü sağlayarak lümen önemli bir görev üstlenir. Yani belli bir yüzeye düşen ışığın parlaklığı ve şiddeti lümen olarak ifade edilmektedir. Özellikle 1 metre alanda verdiği aydınlatma gücü ve ışık miktarı sayesinde, alan çok daha net bir şekilde görülmektedir. Profesyonel cihazlar ile ölçüm yapılmak suretiyle bu mesafedeki ışık miktarı yüzey alanı olarak hesaplanır. Böylece 1 metre alandaki ışık miktarı yüzeyi açısından yüksek bir aydınlatma olanağı sağlamaktadır.

Lümen Neden Kullanılır?

Özellikle araba farlarında örnek vermek gerekirse, şoförlerin yolu daha net ve aydınlık şekilde görebilmesi için lümen kullanılmaktadır. Bu doğrultuda belli bir açı eşliğinde 1 metre yüzey alanı dik bir ışık miktarı getirilerek, çok daha net bir görüş açısı oluşturulur. Tabii bu işlem gerçekleştirilirken, yani lümen kullanılırken, hava şartları ve ortam da dikkate alınır. Böylece 1 metre alanda meydana gelebilecek ışık gücü daha etkin hale getirilir.

Bir Ampulün Lümen Değerleri

Özellikle günümüzde enerji tasarruflu led ampuller çok fazla kullanılıyor. Bu ampullerin teknolojik açıdan ele alındığı zaman en önemli özellikleri lümen değeridir. Yani belli bir alana yüzey noktasında çok daha yüksek Işık miktarı verir. Bu doğrultuda bir ampulün lümen değerleri 0.00146 olarak hesaplanmış durumda.