Lucifer nedir ve kimdir? Hristiyanlık mitolojisinde Lucifer hikayesi

Lucifer, Yunan mitolojisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Mitolojik bir varlık olan Lucifer, Hristiyanlık dininde yer alan ilahi bir varlık olarak bilinmektedir.

Lucifer Nedir?

Mitoloji pek çok zaman en dikkat çekici konulardan birisi olmuştur. Dini kaynaklarda şeytanın oğlu ve ya şeytanın diğer ismi olarak bilinen Lucifer, Latince'de gün yıldızı denilmesidir. Lucifer, şeytani anlamı dışında gün yıldızı olarak anılmaktadır. Lucifer "ışık getiren" olarak bilinmesinin yanı sıra farklı şekil ve heykellerde de tasvir edilmiştir. Lucifer heykelleri genellikle kanatlı genç bir erkek şeklinde oluşturulmuştur. Ayrıca Lucifer heykellerinde ayaklarda prangası olan düşünceli şekilde yere bakan erkek tasvir edilmiştir.

Lucifer Kimdir?

Geçmişten günümüze Yunan mitolojisi çok ilgi çekmektedir. Lucifer ise Hristiyanlık dininde adı geçen ilahi bir varlık olarak bilinir. Lucifer, Yunan mitolojisinde gökyüzünden düşen bir tanrı olarak bilinmektedir. Lucifer dini bir varlık olarak bilinmesinin yanı sıra şeytanın da diğer adıdır. Bazı dini kaynaklarda Lucifer'in şeytanın oğlu olduğuna inanılmaktadır. Dini bir varlık olarak bilinen Lucifer'in adı dini kaynaklarda da geçmektedir.

Hristiyanlık Mitolojisinde Lucifer Hikayesi

Hristiyanlık mitolojisinde Lucifer önemli bir edinmiştir. Hristiyan mitolojisine göre Lucifer çok güzel ve bilge bir varlıktır. Güzelliği ile bilinen Lucifer cennette en güzel kıyafetleri giyerek en güzel besinleri tüketirdi. Kıyafetleri süslü ve taşlı olan Lucifer, tanrının kutsal dağına giden ve ateş tarlaları arasında yürüyen de tek varlık olarak bilinmekteydi. Lucifer, tüm bu ayrıcalıkların ardından kibirli ve ukala tavırlar takınmaya başladı. Lucifer de hırsına yenik düşerek bilgeliğini unuttu. Sonrasında ise Lucifer, tanrının yarattığı insanoğlu'na tepeden bakmaya başladı. Tanrının buyruğuna karşı gelen Lucifer insana itaat etmedi.

Hristiyanlık mitolojisinde yer alan Lucifer kendine verilen ayrıcalıkların kibrine bürünerek insanın zayıf, güçsüz ve bilgisiz olduğunu belirtti. İnsana itaat etmeyen Lucifer'ın tüm ayrıcalıkları elinden alınarak cezalandırıldı. Tanrıya özenerek kendini yüce bir varlık olarak gören Lucifer cennetten de kovuldu. Lucifer ateş tarlalarını alevin içerisinden taşıyarak dünyaya indi.

Kendi hırsları ve ihtiraslarına bürünen Lucifer dünyada da insanlara kin güderek tüm insanların da kibirli olması ve tanrının gözünden düşmesi için kışkırtır. Ayrıca onun kibirli tavrını gören tanrı Lucifer'in peşinden giderek onun yaptıklarına inanan tüm insanları küle çevireceğini söyler. Hem mitolojide hem de dini kaynaklarda Lucifer hikayesi önemli bir yere sahiptir. Mitolojiye ilgi duyan pek çok kişi Lucifer hikayesini merak eder.

Lucifer, Hristiyanlık dininde genellikle şeytanı tasvir etmektedir. Lucifer genellikle "Gün yıldızı" ve ya "Sabah yıldızı" anlamını taşımaktadır. Latince olan Lucifer şeytanı tasvir etmek için kullanılmıştır.

Latince dilinde Venüz gezegeninin sabah saatlerindeki halini tanımlamak için Lucifer kullanılmıştır. Lucifer adı aynı zamanda dini ve mitolojik varlığa da önemli bir atıfta bulunmuştur. Greko- Romen inançlarına bakıldığında ise Lucifer hikayesi kişiselleştirilmiş ve tanrılaştırılmış bir olgu olarak ele alınmaktadır. Bunun yanı sıra Lucifer isminin kökeni de ışık taşımak anlamına gelmektedir. Kültürel ve sanatsal anlamda Lucifer hikayeleri de ön plana çıkmıştır.

Lucifer, Hristiyanlık dininde şeytanı tasvir eder. Bazı kaynaklarda ise şeytanın oğlu olarak bilinmektedir. Lucifer hikayesi bilindiğinde mitolojinin pek çok konusu da göz önünde bulundurulur. Kibrine ve hırsına yenik düşen Lucifer tanrılığa özenerek lanetlenmiştir. Ayrıca Lucifer tanrı tarafından lanetlenerek cennet bahçelerinden de kovuldu.