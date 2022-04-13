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Ltd Şti ne demek ve açılımı nedir? Ltd Şti neyin kısaltması

Ltd Şti ne demek ve açılımı nedir Ltd Şti neyin kısaltması

Günümüzde birçok şirket vardır. Bu şirketlerin bazıları devlet eliyle bazıları özel girişimler ile kurulmuştur. Bunun yanında geçmişte küçük bir işletme olup daha sonra şirket haline gelen birçok firmada bulunmaktadır. Bu şirketlerin ortak özelliği kurumsal bir yapıya sahip olmalarıdır. İnsanlar bu şirketlerin yapısı ile ilgili bilgi aramakta ve birçok kavramı merak etmektedir. İşte, merak edilen tüm detayları derledik.

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Bu kavramlardan bir tanesi LTD ŞTİ olmaktadır. LTD ŞTİ, bir ya da birden fazla olan şirketlere denilmektedir. Bu şirketleri bir kişi veya birçok kişi kurmuş olabilir. Hatta kişinin ya da kişilerin gerçek olmasına gerek yoktur. LTD ŞTİ gibi şirketlerin esas sermayeleri belli olmaktadır. Bu sermaye esas sermaye paylarının bütününden oluşmaktadır. 

 LTD ŞTİ Açılımı Nedir? 

 LTD ŞTİ açılımı Limited şirketi olmaktadır. Limited şirketleri rastgele kurulan şirketler değildir. Bu şirketin kurulabilmesi için bazı şartlar vardır. Esas sermayenin kanunların belirlediği minimum tutarı karşılaması gerekmektedir. Bunun yanında şirket sayısı birden fazla olmak zorundadır. En fazla 50 şirket bulunmaktadır. LTD ŞTİ ile ekonomik birçok faaliyet gerçekleşebilmektedir. 

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 LTD ŞTİ Ne Demek? 

 Limited şirket, birden fazla ortağı olan şirketler topluluğuna verilen isimdir. Bu şirketlerin yapısında genel kurul, yöneticiler gibi kurumsal birimler bulunmaktadır. Limited şirketler birçok avantajı beraberinde getirmektedir. Bu yönüyle en çok tercih edilen şirket türü olma özelliği vardır. LTD ŞTİ için sabit miktarda vergilendirme yapılmaktadır. LTD ŞTİ güvenli ve prestijli olarak görülmektedir. 

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