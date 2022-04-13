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Ltb ne demek ve açılımı nedir? Ltb neyin kısaltması

Ltb ne demek ve açılımı nedir Ltb neyin kısaltması

Kurumların isimleri telaffuz edilirken kısaltmalar kullanılabiliyor. Bireyler kullanılan kısaltmaların hangi anlamı taşıdığı konusunda araştırma yapabiliyor. Herkes tarafından görülen LTB kısaltmasının açılımı için bilgi sahibi olunmak isteniyor. Bireyler detaylı bazı kaynaklardan araştırma yaparak, LTB sözcüğünün kısaltmasını öğrenebiliyor. LTB ne demek ve açılımı nedir? LTB neyin kısaltmasıyla ilgili tüm detayları sizler için derledik.

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LTB, herkesin görebileceği bir kısaltma türüdür. Günümüzde her bir kurum için kullanılan bazı kısaltmalar kullanılabiliyor. LTB kısaltması da, kullanılan önemli kısaltmalardan biridir. LTB, Lefkoşa Türk Belediyesi'nin kısaltması olarak kullanılıyor. 

 LTB Ne Demek ve Açılımı Nedir? 

 Kolay telaffuz edilebilmesi için kurumların tercih ettiği kısaltmalar vardır. Çok eski zamanlardan günümüze kadar gelen bazı kısaltmalar anlamı değişmeden kullanılabiliyor. Özellikle bir kurumu temsil eden kısaltmalar herkesin ilgisini çekebiliyor: Merak edilen kısaltmalardan biri de LTB kısaltmasıdır. Tam olarak neyi ifade ettiğiyle ilgili bireyler kapsamlı inceleme yapabiliyor. LTB kelimesi, Lefkoşa Türk Belediyesi'nin kısaltılması olarak biliniyor. Günümüzde LTB görüldüğünde, Lefkoşa Türk Belediyesi ifade edildiği anlaşılıyor. 

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 LTB Neyin Kısaltması 

 Kısaltma konusunda araştırma yapanlar LTB sözcüğünü de araştırabiliyor. Kısaltmaları bazen tahmin etmek oldukça zor olabiliyor. Kullanılan kısaltmalar genellikle sözcüklerin ilk harfi oluyor. LTB sözcüğü için de, aynı şeyi söylemek mümkündür. Üç farklı sözcüğün ilk harfi kullanılarak bir kısaltma oluşturulmuştur. Lefkoşa Türk Belediyesi Kurumu, LTB olarak kısaltılarak kullanılıyor. LTB sözcüğünün ifade ettiği kurum herhangi bir şekilde değiştirilemiyor.

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