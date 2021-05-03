Lozan Antlaşması Nedir? Lozan Antlaşması Tarihi, Maddeleri, Önemi Ve Sonuçları Kısaca Özeti

Lozan Antlaşması Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atılmasında oldukça önemli bir anlaşma olarak görülmektedir. Anlaşma birçok devlet tarafında onaylanmış ve bugün hala geçerliliğini sürdüren en uzun anlaşmalardan birisi olmaktadır.

Lozan Antlaşması Nedir?

Osmanlı devletinin sona ermesi ile birlikte birçok devlet Türk topraklarına göz dikilmiştir. Bu durum sonucunda da Türk milletinin milli bilinç ve dayanışması sayesinde milli mücadele başlamıştır. Bu mücadele sonucunda her türlü yabancı unsuru Türk topraklarında atılması sağlanmıştır. Lozan Antlaşması ile Türk milleti ve cumhuriyetinin bağımsızlığı kesinleşmiştir.

Lozan Antlaşması Kimler Arasında Gerçekleştirilmiştir?

Osmanlı devleti yıkılması ile birlikte Türk ve Anadolu topraklarının savunucusu olarak Yeni Türkiye cumhuriyeti görülmektedir. Bu surum sonucunda işgalci güçler ve Türk devleti arasında bir anlaşma imzalanması gerekmektedir. Bu anlaşma Lozan Antlaşması olarak bilinmektedir. Birçok yazara ve çevirmen konuşmaları çevirmek için Lozan Antlaşmasına katılmıştır. Temelde Lozan Antlaşması İngiltere Türkiye ve Yunanistan arasında imzalanmıştır.

Lozan Antlaşması Tarihi ve Özeti

Lozan Antlaşması resmen yeni Türkiye cumhuriyetinin her ülke tarafında tanınması olarak bilinmektedir. Osmanlı devleti resmen bu anlaşma ile sona ermiş ve yeni Türkiye Cumhuriyetinin temelleri Lozan Antlaşması ile atılmıştır. Anlaşma 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanmış ve hayat geçmiştir.

Lozan Antlaşması Maddeleri

Lozan Antlaşması maddeleri pek çok ülke ve pek çok danışman ile ortak karar alınarak uzlaşma ile yapılmıştır. Türk devleti temsilcisi olarak bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından İsmet İnönü gönderilmiştir. Anlaşma maddelerin birkaçı değişiklikler uyarmıştır. Anlaşma maddeleri şunlar olmaktadır.

l Türkiye cumhuriyeti sınırları kesin ve net bir şekilde belirlenmiş ve karara herkes saygı duymuştur.

l Osmanlı devletinden kalan borçlar diğer Osmanlı devleti toprakları üzerinde kurulan devletlere eşit olarak pay edilmiştir.

l Boğazların yönetimi için başkanı bir Türk olacak şekilde bir kurul kurulmuştur.

l Türkiye savaş tazminatı olarak Yunanistan’dan karaağaç mevkiini almıştır.

l Azınlıklar Türk vatandaşı sayılmıştır.

l Kapitülasyonlar kesin ve net bir şekilde kaldırılmıştır.

l Patrikhaneye özel ayrıcalıklar verilmemiştir.

l Yabancı okulların hepsi milli eğitim bakanlığına bağlanmıştır.

Lozan Antlaşması Önemi

Lozan Antlaşması ile birlikte pek çok ülkenin Türkiye cumhuriyeti üzerinde olan baskısı ortadan kalkmıştır. Fakat Lozan Antlaşması ile tüm sorunların çözülmediği ve bir süre görüşmelere ara verildiği düşünülmüştür.

Bu durum karşısında Lozan Antlaşması oldukça şiddetli tartışmalar içerisinde imzalanmış ve hayat geçmiştir. Lozan Antlaşması sonrandı resmen bir Türk cumhuriyeti kurulmuş ve hayat geçmiştir. Türkiye için Lozan Antlaşması sonrasında ikinci Türkiye büyük millet meclisi dönemi başlamıştır.

Lozan Antlaşması Sonuçları

Lozan Antlaşması ile birlikte en çok merak edilen devletin rejimi ve saltanat ne olacak sorularına kesin bir şekilde cevap verilmiştir. Lozan Antlaşması ile birlikte devlet rejimi, Cumhuriyet ve saltanat ise kaldırılmıştır. Bu nedenle v sonuçları Yeni Türkiye cumhuriyeti açısından son derece önemli olmaktadır.

Osmanlı devletinden kalan bazı sorunlar Lozan Antlaşması görüşmeleri sırasında oldukça zor bir çözüme ulaşmıştır. Fakat eden sonunda her iki devlet içinde en sağlıklı durum uygun görülmüştür. Ayrıca Lozan Antlaşması sonrasın da hala çözüme kavuşturulamayan ve Türkiye lehine, aleyhine çözülen birçok durum mevcuttur.