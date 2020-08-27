Lounge ne demek? İngilizce Lounge kelimesinin Türkçe anlamı nedir?

Lounge İngilizce'de çok sık kullanılan bir kelimedir. Kelimenin anlamı bilinmediği zaman cümle içerisinde ne anlama geldiği de öğrenilemez. Lounge kelimesi genel olarak yayılıp oturmak, yani vakit anlamında gelmektedir.

Lounge Ne Demek?

Lounge kelimesini pek çok İngilizce kitaplarında karşılaşmaktayız. Genel olarak vakit ve dinlenmek anlamına gelen lounge kelimesi başka anlamlarda da cümle içerisinde kullanılmaktadır. Lounge kelimesinin sözlüklere göre Türkçe karşılığı şu şekildedir:

- Tembelce uzanmak veya yayılıp oturmak

- Aylakça vakit geçirmek

- Tembel tembel dolaşmak

- İstirahat odası, bekleme odası

- Salon

Bu anlamlarda kullanılan lounge kelimesi ayrıca havacılıkta da karşılaşmaktayız. Hava alanlarında lounge kelimesi ile sıklıkla karşılaşabiliriz. Lounge kelimesi hava alanı bekleme salonu anlamına da gelmektedir.