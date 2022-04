Lost 2. Ve 3. Hali Nedir? Lost Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Haberin Devamı

Aslında bakılırsa lost sözcüğü Lose kelimesinin 2. hali olarak öne çıkmaktadır. Yani bu sözcük üzerinden türeyen ve farklı haller eşliğinde İngilizcede değerlendirilen bir sözcüktür.

Lost 2. ve 3. Hali Nedir?

Lose kelimesi aynı zamanda İngilizcede düzenli çekimi olan bir fiildir. Türkiye üzerinden karşılığına bakıldığı zaman ise ‘kaybetmek’ biçiminde anlamı olduğunu söylemek mümkündür. Aynı zamanda bu anlamı kapsamında 2. ve 3. hali üzerinden de ele alınır.

- Lost (İkinci hali)

- Lost (Üçüncü hali)

Bu şekilde yukarıda öne çıkan 2. ve 3. hali ile beraber düzenli fiil olarak İngilizcede kullanılır. Aynı zamanda halk arasında ve cümle içerisinde çok sık kullanılan bir sözcük olduğunu da ifade etmek mümkün.

Lost Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler

Düzenli bir fiil olarak bilinen lose Sözcüğü, aynı zamanda lost kelimesi ile 2. ve 3. hali üzerinden değerlendirilir. Bu kelimeyi daha iyi anlamak için farklı cümleler kurmak mümkün;

I lost my wallet

They have lost their baby

Bu şekilde yukarıda öne çıkan yapısı ile beraber cümle içerisinde 2. ve 3. hali üzerinden kullanılabilir.