LÖSEV'den bilgisayar desteği

Lösemili öğrenciler uzaktan eğitimden mahrum kalmasın diye, maddi imkânı yetersiz olan çocuklara bilgisayar hediye etti. LÖSEV’den bilgisayar alanlardan biri de 13 yaşındaki Muhammet Vatan oldu. Gaziantep’te yaşayan Muhammet, iki yıl önce lösemi olduğu ortaya çıkınca tedavi olmak için Ankara’ya gitti. Uzaktan eğitim hastanede tedavisi sırasında büyük bir şanstı ancak bilgisayarı olmadığı için derslerine katılamadı. LÖSEV’in hediye ettiği bilgisayarla derslerine katılmaya başlayan ve arkadaşlarını uzun zamandan bu yana ilk kez ekranda gören Muhammet çok mutlu oldu. Tedavisinin son aşamasındaki Muhammet büyüyünce bilgisayar mühendisi olmak istediğini söylüyor.