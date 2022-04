Lose 2. Ve 3. Hali Nedir? Lose Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Haberin Devamı

İngilizcede ''Lose'' kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Mislaid 2- Wasle 3- Cast 4- Forfeit 5- Deceive

Lose 2. ve 3. Hali Nedir?

Lose kelimesinin 2. ve 3. hali ''Lost'' şeklinde yazılır. Bu fiil, hem duyulan hem de görülen geçmiş zaman cümlelerinde kullanılır.

Lose Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler

İkinci Hali ile Örnek Cümleler

1- I lost my favorite pen at school today.

Bugün okulda en sevdiğim kalemimi kaybettim.

2- You lost your chance because you didn't keep any of your promises.

Verdiğin hiçbir sözü tutmadığın için sen şansını kaybettin.

3- I lost my place in the book.

Kitapta kaldığım yeri kaybettim.

Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler

1- My father lost his keys last night.

Babam dün akşam anahtarlarını kaybetmiş.

2- My friend lost the antique clock that was inherited from his grandfather.

Arkadaşım dedesinden kendisine hatıra kalan antika saati kaybetmiş.