Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Yabancı Diller Haberleri

Lose 2. Ve 3. Hali Nedir? Lose Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Lose 2. Ve 3. Hali Nedir Lose Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Lose kelimesi elindeki fırsatları iyi değerlendirememek ve kaybetmek anlamına gelir. Lose, mecazen bir şeyi boş yere harcamak ve zarar etmek manasına gelir. Bir alay sözü olarak kullanılan loser kelimesi ise giriştiği hiçbir işte başarılı olamayan, yeteneksiz ve şansız kişiler için kullanılır. Lose fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri nelerdir? Sizin için örnek cümlelerle detaylı bir şekilde derledik.

Haberin Devamı

 İngilizcede ''Lose'' kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Mislaid 2- Wasle 3- Cast 4- Forfeit 5- Deceive 

 Lose 2. ve 3. Hali Nedir? 

 Lose kelimesinin 2. ve 3. hali ''Lost'' şeklinde yazılır. Bu fiil, hem duyulan hem de görülen geçmiş zaman cümlelerinde kullanılır. 

 Lose Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler 

 İkinci Hali ile Örnek Cümleler 

 1- I lost my favorite pen at school today.

 Bugün okulda en sevdiğim kalemimi kaybettim. 

 2- You lost your chance because you didn't keep any of your promises.

 Verdiğin hiçbir sözü tutmadığın için sen şansını kaybettin. 

 3- I lost my place in the book.

 Kitapta kaldığım yeri kaybettim. 

 Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler 

 1- My father lost his keys last night.

Haberin Devamı

 Babam dün akşam anahtarlarını kaybetmiş. 

 2- My friend lost the antique clock that was inherited from his grandfather.

 Arkadaşım dedesinden kendisine hatıra kalan antika saati kaybetmiş.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Rus generaller nasıl hedef oldu Ukraynanın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

Rus generaller nasıl hedef oldu? Ukrayna'nın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

#Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Rus generaller nasıl hedef oldu Ukraynanın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

Rus generaller nasıl hedef oldu? Ukrayna'nın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

#Ukrayna Savaşı