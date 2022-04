Look 2. Ve 3. Hali Nedir? Look Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Haberin Devamı

İngilizcede sıklık ile kullanılan look kelimesi bakmak anlamına gelir. İngilizcede kullanılan zamana gerek değişiklik göstermektedir.

Look Fiilinin 2. Hali:

Look yani bakmak fiili düzenli bir fiildir. İngilizcede düzenli bir fiili past yani geçmiş zamanda yapabilmek için sonu -ed ekinin getirilmesi gerekmektedir. Look fiili geçmiş zaman da looked şeklinde olacaktır.

You looked aroud. (Etrafına baktın)

He looked his mother. (O annesine baktı)

Leyla looked right and left before she crossed the road. ( Leyla karşıya geçmeden önce sağa ve sola baktı)

Past tense yani geçmiş zaman ile olumsuz cümle yapılacağı zaman did+not yani didn’t kullanılır. Olumsuz cümlede look fiili yalın halde kullanılır.

I didn’t look at the TV. (Televizyona bakmadım)

Look Fiilinin 3. Hali:

Look fiili düzenli bir fiil olduğu için past perfect tensler ile de aynı past tenste olduğu gibi looked şeklinde kullanılmaktadır.

She have looked this book for months. (Aylardır bu kitaba bakıyordu)

He has looked his baby. (O bebeğine baktı)