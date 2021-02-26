Lokma Çiğnemeden Yutulmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Lokma çiğnenmeden yutulmaz atasözü, işlerin çalışmadan yoluna girmeyeceği, başarmak için emek göstermek gerekeceği anlamına gelmektedir.

Lokma Çiğnenmeden Yutulmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Eğer kişi bir işin iyi ve başarılı bir şekilde sonuçlanmasını istiyorsa, o iş üzerine çaba göstermesi ve çalışma yürütmesi gerekmektedir. Sonuçta ağzımıza attığımız bir lokmayı bile yutabilmemiz için önce çiğnememiz gerekir. Yani sonuç olarak çalışmadan ve emek vermeden bir iş başarılamaz. Bu yüzden de kişi kalkıştığı bir işten başarı ile ayrılmak istiyorsa, kendisini başarıya götürecek olan yoldu çalışmalıdır.

Lokma Çiğnenmeden Yutulmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bil ki lokma çiğnenmeden yutulmaz, eğer başarmak istiyorsan çaba göstermelisin.