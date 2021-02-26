Lokma Çiğnemeden Yutulmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri hem dünyada hem de Türk kültüründe bambaşka bir yere sahiptir. Atasözleri atalarımızın yıllar boyunca gözlemledikleri ve deneyimledikleri olayları aklın süzgecinden geçirerek ortaya attıkları kısa ve özü sözlerdir. Bu atasözlerinden biri de lokma çiğnenmeden yutulmaz atasözüdür. Peki, bu atasözünün sözlükteki anlamı nedir? Ayrıca bu atasözünü nasıl bir cümle içinde kullanabiliriz? İşte bu atasözü hakkında öğrenilmesi gereken tüm detaylar.
Lokma çiğnenmeden yutulmaz atasözü, işlerin çalışmadan yoluna girmeyeceği, başarmak için emek göstermek gerekeceği anlamına gelmektedir.
Lokma Çiğnenmeden Yutulmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Eğer kişi bir işin iyi ve başarılı bir şekilde sonuçlanmasını istiyorsa, o iş üzerine çaba göstermesi ve çalışma yürütmesi gerekmektedir. Sonuçta ağzımıza attığımız bir lokmayı bile yutabilmemiz için önce çiğnememiz gerekir. Yani sonuç olarak çalışmadan ve emek vermeden bir iş başarılamaz. Bu yüzden de kişi kalkıştığı bir işten başarı ile ayrılmak istiyorsa, kendisini başarıya götürecek olan yoldu çalışmalıdır.
Lokma Çiğnenmeden Yutulmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Bil ki lokma çiğnenmeden yutulmaz, eğer başarmak istiyorsan çaba göstermelisin.