Lokavt nedir? Lokavt hakkı ne demek?

İşveren sendika üyesi ise, işveren adına bu hakkı kullanacak olan kişi ise, işveren sendikasıdır. Grevde çalışmak isteyen işçiler çalışmaya devam ederken, lokavtta çalışmak isteyen kişiler de dahil olmak üzere tüm işçilerin işten uzaklaştırılması gerekir.

Lokavt Nedir?

Lokavt hakkı, grev kararına bağlı olan bir haktır. Bu da ortada bir grev kararı olmadan lokavt hakkının kullanılamayacağı anlamına gelir. Ama işçi sendikası bir grev kararı aldıysa işveren lokavta başvurabilir.

Lokavt kararının, işçi sendikasının grev kararının tebliği tarihinden itibaren altmış gün içinde alınması gerekir. İşveren ya da sendikası tarafından iş yerinde hemen ilan edilmeli ve aynı altmış gün içinde de en az altı iş günü önceden haber vermek şartı ile uygulanmasına başlanmalıdır.

Lokavt Hakkı Ne Demek?

Lokavt hakkı, grev kararına bağlı olarak gerçekleşen bir haktır. Grev kararı olmadan lokavt hakkının kullanılamaz. Ama işçi sendikası bir grev kararı aldıysa işveren lokavta başvurabilir. Kanun dışı lokavtın sonuçları çok daha ağır olup, işçiler haklı nedenle tazminatlarını alarak işten ayrılabilir. Kanun dışı lokavta karar verenler tazminat ödemek zorunda kalabilir ve bu konu ile ilgili sorumlular hakkında cezai işleme neden olabilir.

Hangi İşlerde Grev Yapılamaz?

Kanunlarla bazı iş ve iş yerlerinde grev yapılması yasaklanmıştır. Can ve mal kurtarma işlerinde, mezarlıklarda ve cenaze işlerinde, şehir şebeke suyu, doğal gaz, elektrik, petrol üretimi, tasfiyesi ve dağıtımı ile nafta veya doğalgazdan başlayan petrokimya işlerinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı tarafından doğrudan işletilen iş yerlerinde, kamu kuruluşlarınca yürütülen itfaiye ve hastanelerde grev yapılması yasaktır.

Bu iş ve iş yerlerinde grev yapılması ise, kanun dışı kabul edilir. Diğer meslek kuruluşlarında ise, grev kararı sadece toplu görüşmelerin ortak bir noktada sonuçlanması için devreye giren ara bulucuya rağmen uyuşmazlıkla sonuçlanması durumunda alınabilir. Grev kararının uyuşmazlık tutanağının tebliğinden itibaren 60 içinde alınması gerekir.