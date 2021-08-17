Lokal boya nedir, nasıl yapılır? Lokal boya ne kadar sürede kurur?

Lokal boya, yerel ve ya kısmi boya olarak bilinmektedir. Genellikle hasarlı araçlarda boyaya ihtiyaç duyulur. O nedenle lokal boya yapılması gerekebilir.

Lokal Boya Nedir?

Lokal Boya, bölgesel olarak uygulanan kısmi boyalardır. Özellikle araçlarda hasarlı bölgelerdeki aşınmalar nedeni ile boya yapılmasına ihtiyaç duyulur. Lokal boya, yama boya anlamı da taşır. Ayrıca hasarsız bölgenin sağlam boyası ile bağdaştırılması da sağlanır. Araçtaki çizikler ve zedelenen yerlerin kapatılması için lokal boyamalar gerekebilir.

Hasarlı ve ya çizik olan bölgelerde lokal boya yapılabilir. Boyanacak olan bölgenin küçük bir alanı kapsaması gerekebilir. Yapılan lokal boya ile birlikte araçtaki renk farklılıkları da kapatılabilir. Araçlarda özellikle çamurluk ve tampon bölgelerinin de lokal boya ile boyanması gerekebilir.

Lokal Boya Nasıl Yapılır?

Lokal boya uygulanırken çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Hasarlı ve ya çizik araçlarda lokal boya gerekebilir. Özellikle hasar aracın tamamına yayılmamış ise lokal boya yapılır. Lokal boya uygulanmadan önce hasar ve ya meydana gelen çizik zımpara ile detaylı bir şekilde temizlenir.

Zımpara macunu az kullanmak ve ya hiç kullanmamak için dikkatli ve özenli bir şekilde yapılmalıdır. Daha sonra araçtaki astarın kurumasının ardından yeniden zımparalama ve maskeleme işlemi de yapılır. Hasarlı araca daha sonra kendi renginden boya atılır.

Aracın bağdaştırma işleminin yapılması için de yama tineri ve benzer malzemeler kullanılmaktadır. Araçtaki boyanın kurumasının ardından hafif bir şekilde pasta ve cila uygulanır. Lokal boya uygulamak oldukça zordur. Çünkü tam bir boyama yapmaktan ziyade lokal boyada ekstra dikkat gerekebilir. Boya seçimi de çok dikkat gerektirmektedir.

Lokal Boya Ne Kadar Sürede Kurur?

Hasarlı araçlarda lokal boya yapılmasına ihtiyaç duyulabilir. Boya seçimi yapılırken renk tonunda ufak bir fark dahi olsa işçilik zarar görecektir. Araçlarda bağdaştırma dahi yapılsa renk tonu ustayı ele verecektir.

Lokal boya yapmak oldukça risklidir. O nedenle lokal boya mutlaka profesyonel kişiler tarafından yapılmalıdır. İşinin ehli olan kişiler tarafından araç lokal boya ile dikkatli bir şekilde boyanmalıdır. Lokal boyama öncesi kuruma 2 gün sürebilir. Boyama işlemi 1 gün sürdükten sonra boyanın sertleşmesi 2 gün kadar devam eder. Cila ve zımparalama gibi işlemler de dahil olmak üzere aracın lokal boyası toplam 3 gün içinde kurur.

Lokal Boya Anlaşılır mı?

Hasarlı ve çizik olan araçlarda yapılan lokal boyanın anlaşılmaması gerekir. Bunun için de aracın büyük bir ustalıkla boyanması gerekmektedir. Lokal boya kusursuz bir şekilde uygulandığı takdirde lokal boya anlaşılmaz. Ayrıca lokal boya için uygun malzeme seçilmelidir. Makine kontrolü ve usta gözetiminde uygulama sayesinde lokal boya da anlaşılmaz. Araçların ilk günkü halinde görünebilmesi için işinin ehli kişilerce aracın boyanması gerekir. Ayrıca bağdaştırma işlemi de doğru bir şekilde yapılmalıdır. Lokal boyanın ustalıkla uygulanması sayesinde araç çok güzel bir görünüme kavuşacaktır.

Lokal Boya İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Hasarlı ve çizik araçlarda aracın bazı bölgelerine yama yapmak gerekebilir. Özellikle lokal boya ile o bölgedeki renk aşınmalarının üstesinden gelinir. Hasar görmüş araçlarda genellikle çamurluk ve ya tampon bölgelerinde renk aşınmaları ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlarda lokal boya yapılarak araç görünümü düzeltilir. İşinin ehli olan ustalar tarafından yapılan bu işlemin yanı sıra bağdaştırma yapılması da gerekebilir.