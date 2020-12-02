Lojistik Yönetimi Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Lojistik sektöründe, müşteri ihtiyacının karşılama doğrultusunda, hammaddenin temininden üretim ve teslim aşamasına kadar tüm süreci etkin olarak yönetecek bir uzman ihtiyacı doğmuştur. Verimli planlama, kontrol ve uygulama aşamalarında etkili olan bölüm mezunları uluslararası alanda iş bulur hale gelmiştir.

Lojistik Yönetimi Bölümü Nedir?

Ülkemizde gelişen lojistik sektörüne paralel olarak lojistik ve taşımacılık noktasında uzmanlaşmış insan gücüne ihtiyaç artışa geçmiştir. Bu ihtiyaç doğrultusunda üniversiteler tarafından lisans düzeyinde eğitim veren lojistik yönetimi bölümü programı eğitime açılmıştır. Uluslararası alanda lojistik sektörüne ilgi duyan kişiler tarafından başarı ile yerine getirilecek bir bölümdür. Üniversitelerin lojistik sektörü ile yakın ilişki içinde olması öğrenci deneyimine katkı sunar.

Lojistik alanı organizasyonun maksimum düzeyde planlanmasını gerektiren tecrübe ve bilgi ister. Bu doğrultuda şirket ve projeleri en iyi şekilde planlaması gereken öğrencilere bilimsel eğitim verilir. Lojistik sektöründe yaşanan gelişmeler yakından takip edilir. Bölümü düşünen öğrencilerin ekonomi ve matematik konu başlıklarına ilgi duymaları yararlı olacaktır. Bu özellikler eğitim ve iş yaşantısı boyunca kolaylık sunar.

Lojistik Yönetimi Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Mezunlara lojistik yönetim uzmanı denilir. 4 yıl gerçekleşen lisans eğitiminin ardından mezun olmak açısından staj da istenmektedir. Ders kotası 240 AKTS’dir. İş olanakları açısından geniş bir sektöre yayılır. Ulusal ve uluslararası faaliyet gösteren pek çok ticaret işletmesinde iş imkanı bulur. Öncelikle lojistik personeli olarak görev yaparak ilerleyen süreçlerde üst ve orta düzeyde yöneticilik kadrolarında değerlendirmeye alınabilirler.

Staj yapmak suretiyle özel bir firmada deneyime başlayan mezunlar için kendi firmalarını kurma şansı da bulunur. Farklı firmalarda satın alma personeli olarak görev yapabildikleri gibi depolama birimlerinde de uzman olarak çalışma olanağı bulabilirler. Yabancı dilin önemli olduğu bir bölümdür. Yabancı dile hakim olunması durumunda firmaların yurtdışı kadrolarında görev yapma olanağı bulurlar. Sektörde henüz eleman açığı bulunması dolayısıyla mezunların çoğu istediği pozisyonları yakalayabilecekleri işe sahip olurlar.

Lojistik Yönetimi Bölümü Olan Üniversiteler

Bölüm üniversitelerin özellikle üzerinde durduğu yabancı dil konusu öneminden dolayı yabancı dilde eğitime önem vermektedir. Bu nedenle kim üniversitelerde dersler yabancı dil verilmektedir. Yabancı dilde eğitim veren üniversitelerde burs imkanı da sunulmaktadır. Yabancı dilde eğitim veren üniversiteler ise;

Bahçeşehir üniversitesi

Dokuz eylül üniversitesi

İzmir ekonomi üniversitesi

Türk hava kurumu üniversitesi

Girne üniversitesi

Beykoz üniversitesi

Yeditepe üniversitesi

Afyon Kocatepe üniversitesi

Lojistik Yönetimi Bölümü Dersleri

Bölüm ağırlıklı olarak matematik ve yabancı dil üzerine kuruludur. Bunun nedeni ise iş dünyasına atılmaları halinde özellikle de yabancı dilin gerekliliğidir. Bu nedenle yabancı dile ağırlık vererek gelişim gösterme olanağı sunan bir bölümdür. Yine tedarik ve planlama aşamasında matematik önemli bir yere sahip olacağından bu derslere ilgi duyulması önemlidir. Bu doğrultuda da ders içeriklerinde ağırlıklı olarak matematik görülmesi normaldir.

Mikro ekonomi

Makro ekonomi

Finansal muhasebe

Lojistik ve pazarlama

Lojistik coğrafyası

Tedarik zinciri yönetimi

Lojistiğe giriş

Yönetim muhasebesi

Entegre global lojistik

Lojistik ve taşımacılık

Akıllı tedarik zincir sistemi

Entegre global lojistik gibi bölüm dersleri mevcuttur. Bu derslerin yanı sıra matematik ve yabancı dil konularında da dersleri içeren bir bölümdür.

Lojistik Yönetimi Bölümü İş İmkanları

Bölüm mezunları, yabancı dili geliştirmeye odaklı olarak geniş iş imkanlarına sahip olabilmektedir. Bu özellik sayesinde oldukça çeşitli istihdam olanağı bulunur. Üretim işletmelerinin tedarik zincir yönetimlerinde görev yapabilirler. Lojistik sektöründe her alanda aktif olarak faaliyet verebilecek yetenekleri bulunur.

Lojistik sektöründe verimli, düzenli ve planlı iş ve işleyiş yürütülmesini sağlamakla görevli olabilecekleri bir pozisyonda görev yaparlar. Dilerlerse kamuda da gerekli sınavları vererek çalışabilirler. Hakim olunan konularda yurt dışındaki firmalarda çalışma olanağı bulurlar. Ancak bunun için yabancı dil eğitimi önem taşır.