Lojistik Yönetimi Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları
Üniversite sınavları hazırlığı gerçekleştiren tüm öğrenciler araştırma yaparak seçim yapacağı bölümleri tercih etmek için öncelikli tercihlerini belirlemeye çalışırlar. Günümüz koşullarında iş imkanları doğrultusunda seçim yapmak artık çok daha akıllıca olmaktadır. Bu doğrultuda sizler için Lojistik Yönetimi bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları nelerdir sorularına yanıt aradık. Bölüm tercihleri arasında çok bilinmese de lojistik sektöründeki gelişmelerin oldukça artış göstermesi bölüme olan ilgiyi artışa geçirdi. İşte, merak edilen tüm detaylar.
Lojistik sektöründe, müşteri ihtiyacının karşılama doğrultusunda, hammaddenin temininden üretim ve teslim aşamasına kadar tüm süreci etkin olarak yönetecek bir uzman ihtiyacı doğmuştur. Verimli planlama, kontrol ve uygulama aşamalarında etkili olan bölüm mezunları uluslararası alanda iş bulur hale gelmiştir.
Lojistik Yönetimi Bölümü Nedir?
Ülkemizde gelişen lojistik sektörüne paralel olarak lojistik ve taşımacılık noktasında uzmanlaşmış insan gücüne ihtiyaç artışa geçmiştir. Bu ihtiyaç doğrultusunda üniversiteler tarafından lisans düzeyinde eğitim veren lojistik yönetimi bölümü programı eğitime açılmıştır. Uluslararası alanda lojistik sektörüne ilgi duyan kişiler tarafından başarı ile yerine getirilecek bir bölümdür. Üniversitelerin lojistik sektörü ile yakın ilişki içinde olması öğrenci deneyimine katkı sunar.
Lojistik alanı organizasyonun maksimum düzeyde planlanmasını gerektiren tecrübe ve bilgi ister. Bu doğrultuda şirket ve projeleri en iyi şekilde planlaması gereken öğrencilere bilimsel eğitim verilir. Lojistik sektöründe yaşanan gelişmeler yakından takip edilir. Bölümü düşünen öğrencilerin ekonomi ve matematik konu başlıklarına ilgi duymaları yararlı olacaktır. Bu özellikler eğitim ve iş yaşantısı boyunca kolaylık sunar.
Lojistik Yönetimi Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?
Mezunlara lojistik yönetim uzmanı denilir. 4 yıl gerçekleşen lisans eğitiminin ardından mezun olmak açısından staj da istenmektedir. Ders kotası 240 AKTS’dir. İş olanakları açısından geniş bir sektöre yayılır. Ulusal ve uluslararası faaliyet gösteren pek çok ticaret işletmesinde iş imkanı bulur. Öncelikle lojistik personeli olarak görev yaparak ilerleyen süreçlerde üst ve orta düzeyde yöneticilik kadrolarında değerlendirmeye alınabilirler.
Staj yapmak suretiyle özel bir firmada deneyime başlayan mezunlar için kendi firmalarını kurma şansı da bulunur. Farklı firmalarda satın alma personeli olarak görev yapabildikleri gibi depolama birimlerinde de uzman olarak çalışma olanağı bulabilirler. Yabancı dilin önemli olduğu bir bölümdür. Yabancı dile hakim olunması durumunda firmaların yurtdışı kadrolarında görev yapma olanağı bulurlar. Sektörde henüz eleman açığı bulunması dolayısıyla mezunların çoğu istediği pozisyonları yakalayabilecekleri işe sahip olurlar.
Lojistik Yönetimi Bölümü Olan Üniversiteler
Bölüm üniversitelerin özellikle üzerinde durduğu yabancı dil konusu öneminden dolayı yabancı dilde eğitime önem vermektedir. Bu nedenle kim üniversitelerde dersler yabancı dil verilmektedir. Yabancı dilde eğitim veren üniversitelerde burs imkanı da sunulmaktadır. Yabancı dilde eğitim veren üniversiteler ise;
Bahçeşehir üniversitesi
Dokuz eylül üniversitesi
İzmir ekonomi üniversitesi
Türk hava kurumu üniversitesi
Girne üniversitesi
Beykoz üniversitesi
Yeditepe üniversitesi
Afyon Kocatepe üniversitesi
Lojistik Yönetimi Bölümü Dersleri
Bölüm ağırlıklı olarak matematik ve yabancı dil üzerine kuruludur. Bunun nedeni ise iş dünyasına atılmaları halinde özellikle de yabancı dilin gerekliliğidir. Bu nedenle yabancı dile ağırlık vererek gelişim gösterme olanağı sunan bir bölümdür. Yine tedarik ve planlama aşamasında matematik önemli bir yere sahip olacağından bu derslere ilgi duyulması önemlidir. Bu doğrultuda da ders içeriklerinde ağırlıklı olarak matematik görülmesi normaldir.
Mikro ekonomi
Makro ekonomi
Finansal muhasebe
Lojistik ve pazarlama
Lojistik coğrafyası
Tedarik zinciri yönetimi
Lojistiğe giriş
Yönetim muhasebesi
Entegre global lojistik
Lojistik ve taşımacılık
Akıllı tedarik zincir sistemi
Entegre global lojistik gibi bölüm dersleri mevcuttur. Bu derslerin yanı sıra matematik ve yabancı dil konularında da dersleri içeren bir bölümdür.
Lojistik Yönetimi Bölümü İş İmkanları
Bölüm mezunları, yabancı dili geliştirmeye odaklı olarak geniş iş imkanlarına sahip olabilmektedir. Bu özellik sayesinde oldukça çeşitli istihdam olanağı bulunur. Üretim işletmelerinin tedarik zincir yönetimlerinde görev yapabilirler. Lojistik sektöründe her alanda aktif olarak faaliyet verebilecek yetenekleri bulunur.
Lojistik sektöründe verimli, düzenli ve planlı iş ve işleyiş yürütülmesini sağlamakla görevli olabilecekleri bir pozisyonda görev yaparlar. Dilerlerse kamuda da gerekli sınavları vererek çalışabilirler. Hakim olunan konularda yurt dışındaki firmalarda çalışma olanağı bulurlar. Ancak bunun için yabancı dil eğitimi önem taşır.
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