Lojistik (Myo) Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Lojistik bölümü hem meslek yüksekokulları bünyesinde bulunan 2 yıllık hem de 4 yıllık çeşitli bölümleri bulunan bir bölümdür. Bu bölümden mezun olanlar genel olarak ticari anlamda özellikle uluslararası lojistik alanında görev yapar. Bu bölüm mezunlarının mezuniyetinden sonra birçok alanda çalışması mümkündür.

Lojistik Bölümü Nedir?

Lojistik; bir ürünün ticari anlamda müşteri şirket ya da kuruluşların isteği üzerine üretim noktasından alınarak tüketim noktasına aktarılmasına ve bu süreç içerisinde meydana gelen tüm etkinliklere verilen isimdir. Bu durumda lojistik elemanları sureci takip ederek, sürecin daha sağlıklı işlemesini sağlar.

Lojistik Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Lojistik bölümü eğitimi almak isteyen öğrenciler 2 yıllık veya 4 yıllık olmak üzere 2 farklı seçenekte bu bölümü bitirebilir. 2 yıllık ön lisans bölümü olarak lojistik bölümü tercih edilebilmesi mümkün olduğu gibi

- Uluslararası lojistik bölümü

- Lojistik ve ulaştırma

- Ticaret

- Uluslararası ticaret ve lojistik yönetimi

- Uluslararası taşımacılık

- Uluslararası lojistik

- Lojistik gibi 4 yıllık lisans bölümlerinde tercih edebilir. Bu bölümlerden mezun olan öğrenciler genel olarak hem uluslararası hem ulusal anlamda ürünlerin takibini yaparak en sağlıklı şekilde müşteriye ulaştırılmasını sağlar.

Lojistik Bölümünde Yer Alan Dersler Nelerdir?

Lojistik bölümü öğrencilerinin görmesi gereken bazı dersler vardır. Lojistik bölümünde genel olarak alınan dersler şu şekildedir:

- Operasyonel yönetim

- Bakım yönetimi

- Envanter yönetimi

- Tedarik zinciri yönetimi

- Depolama yönetimi

- Üretim yönetimi gibi lojistik sektörüne özgü dersler alınırken yine bu derslere ek olarak gümrük ve hukuk dersleri de alınmaktadır.

Süreçte problemlerin çözümlenmesi ve sürecin takibinin daha sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi amacıyla mühendislik derslerinin bazılarından da bu bölümde yararlanılır.

Lojistik Bölümü Mezunları Çalışma Alanları Nelerdir?

Lojistik bölümünden mezun olan kişiler bu alanda karmaşık olan sürecin ayrıntılı organizasyonunu ve uygulamasını takip etmekle yükümlüdür. Genel olarak lojistikte yönetilen kaynaklar, malzemeler ,ekipman ve sarf malzemeleri gibi operasyonel durumlar söz konusudur. Aynı zamanda bilgi akışı, üretim, envanter takibi, nakliye, malzeme taşıma, paketleme gibi güvenlik durumları da lojistik alanında yapılan çalışmalardır.

Lojistik Bölümü Mezunu Avantajları Nelerdir?

Bu bölümden mezun olan kişiler oldukça avantajlı bir durumdadır. Türkiye'de bulunduğumuz için özellikle Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan en yakın noktada bulunmak lojistik anlamında iş gücünü de artırmaktadır. Bu sebepten dolayı hem deniz ticareti hem kara ticareti hem de hava ticareti olduğu için lojistik bölümü oldukça önemlidir. Ülkemiz jeopolitik avantajından dolayı ihracat ve ithalat limanlarının çok bulunması da lojistik alanında çalışmaları gerekli kılar.

Üretimin var olduğu her noktada lojistik alanında çalışan bir elemanı ihtiyaç vardır. Bir fabrika, bir yayın organı, kargo veya postanelerde lojistik elemanı çalıştırmakla yükümlüdür. Bu sebeple lojistik bölümünden mezun olan birçok kişi için çalışma alanı oldukça geniştir. Günümüzde internet alışverişinin de artmasından dolayı lojistik alanında işler çok daha artmaktadır. Her geçen gün lojistik alanı mezununa ihtiyaç daha da fazla olmaktadır. Bu sebeple lojistik alanından mezun olan kişilerin çalışma olanakları oldukça geniştir.

Lojistik Bölüm Mezunları İş Olanakları Nelerdir?

Lojistik bölümü mezunu olan kişiler üretimin var olduğu her noktada çalışabilir. Ancak lojistik genel olarak üç ana başlıkta incelenmektedir. Bunlar:

- Deniz lojistiği

- Hava lojistiği

-Kara Liste şeklinde üçe ayrılır.

Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması kara ticaretinde; transit ticaret yolları üzerinde bulunması, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan en yakın noktada olması, jeopolitik anlamda çok avantajlı bir bölgede yer almasından dolayı lojistik alanında çalışana ihtiyaç çok fazladır. Bu sebeple Lojistik alanından mezun olan kişiler birçok alanda farklı sektörde çalışarak kendilerine gelir elde edebilir.

Lojistik Bölümü Hangi Üniversitelerde Vardır?

Lojistik bölümü ülkemizde birçok üniversitede bulunmaktadır. Özellikle çok fazla ihtiyaç duyulduğu bilinen lojistik bölümünde hemen hemen her üniversitede meslek yüksekokulları bünyesinde 2 yıllık eğitim verirken birçok üniversitede de fakülteler bünyesinde eğitim vermektedir.