Lodosun Gözü Yaşlı Olur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atasözleri çok uzun yıllar yaşanmış aynı deneyimlerin toplum tarafından kabullenerek adeta kabuk tutmuş halleridir. Birçok atasözü gerçek mana ile algılanırken aynı zamanda mecaz anlamda da kullanılmaktadır.

Lodosun Gözü Yaşlı Olur Atasözünün Anlamı Nedir?

Lodos sert esen bir rüzgardır ve yağış bırakır şeklinde açıklanabildiği gibi diğer manası da lodosun sert esmesinin bazı felaketlere de neden olabileceği denizde ve karada fırtınalara ve aksaklıklara neden olup insanları gözü yaşlı yani üzüntü içerisinde bırakabileceği anlaşılmaktadır.

Lodosun gözü yaşlı olur atasözü insanlara nasihat veren bir sözdür. Lodos gibi rüzgarın her zaman bir fırtına koparabileceği için önlem alınması gerektiğini belirtmektedir.

Lodosun Gözü Yaşlı Olur Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı İle Örnekler

Hava durumunda lodos beklentisi var lodosun gözü yaşlı olur önlemimizi alalım.

Sinirli ve öfkeli bir hali var karşısındakilerin kalbini kırabilir, lodosun gözü yaşlı olur.

Denizde dikkat etmek lazım lodosun gözü yaşlı olur fırtına her an gelebilir.

Atasözleri cümle halinde günlük yaşantıda oldukça fazla kullanılmaktadır.