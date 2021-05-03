Locarno Antlaşması Nedir? Locarno Antlaşması Tarihi, Maddeleri, Önemi Ve Sonuçları Kısaca Özeti

Locarno Antlaşması ile birçok devlet barış anlaşması imzalamış olmaktadır. Fakat bu anlaşmasının temelinde güçlü devletlerin sömürgelerini kaybetmekle istetememesi yatmaktadır. Ayrıca zayıf devletlerde Locarno Antlaşması ile kendini garanti altına almaktadır.

Locarno Antlaşması Nedir?

Birinci dünya savaşı ile birlikte pek çok devlet zarar görülmüştür. Bu devletlerin savaşı kazanıp kazanması önemli olmamaktadır. Çünkü savaşız geçen her türlü durumda birinci dünya savaşına giren devletler daha karlı çıkacağı kesindir. Bu nedenle başta İngiltere ve Fransa olmak üzere pek çok ülke Locarno Antlaşmasını milletler cemiyetine sunmuştur.

Batılı büyük sömürgeci devletler için Locarno Antlaşması bulunmaz bir nimet olarak görülmüştür. Ve Locarno Antlaşması hayata geçmiştir. Fakat ezilen devletler bir süre sonra bu anlaşmayı tanımayıp Locarno Antlaşmasını yok sayacaklardır.

Locarno Antlaşması Kimler Arasında Gerçekleştirilmiştir?

Locarno Antlaşması Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere, Çekoslovakya ve İtalya arasında imzalanmış bir barış anlaşması olarak bilinmektedir. Fakat yaklaşık 12 yıl sonra Almanya ve İtalya bu anlaşmadan geri adım atacaktır.

Locarno Antlaşması Tarihi Ve Özeti

Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere, Çekoslovakya ve İtalya 1 Aralık 1925 tarihinde imzalamış ve hayat geçmiş bir anlaşmadır. Bu anlaşmayı imzalayan devletlerarasında oldukça büyük uçurumlar bulunmaktadır. Fakat aynı ortak payda altında yani Locarno Antlaşması adı altında buluşmuşlardır. Bu anlaşma ile pek çok devlet kendi ve diğer devletlerin sınırlarını güven altına almaktadır.

Locarno Antlaşması Maddeleri

Locarno Antlaşması maddeleri daha çok barış anlaşması yapan devletler için değildi daha çok barışı bozanlar için olmuştur. Bu anlaşma maddeleri daha çok barışın bozulmasında ne gibi tepkiler verileceğini dünyaya ilan etmiştir. Anlaşmanın maddeleri şöyle olmaktadır.

l Birinci Dünya Savaşından sonra Fransa, Almanya ve Belçika’nın sınırlarının kesin bir şekilde çizilmesinde etkili olan anlam-aşmada her hangi bir sorun çıkmayacaktır. Eğer sorun çıkar ise milletler cemiyeti olaya el atacaktır.

l Bu sayede olası her hangi bir anlaşmama durumunda savaş yerine sulh yolu milletler cemiyeti ile gerçekleşecektir.

l Ayrıca bu anlaşma ile Almanya’nın da milletler cemiyetine üye olması gerekmektedir. Yoksa anlaşma geçerli olmamaktadır.

l Bu anlaşma ile birlikte her hangi bir devlet bir sorun ile karşılaştığında milletler cemiyeti ile yakın ilişkililerde bulunmadan bir saldırı altında bulunmayacak ve sömürgeler rahatsız edilmeyecektir.

Locarno Antlaşması Önemi

Locarno Antlaşması ile birlikte genel olarak on yıllık bir dünya barışı sağlanmış olur. Fakat İtalya ve Almanya da gerçekleşen birçok devrim ve yeni görüşlerden dolayı dünya ülkelerine saldırmalar başlayacaktır. Dolayısı ile İngiltere’nin kar amacı güderek yapmış olduğu bu politikanın ömrü sadece on yıl olacaktır. Bu anlaşma sonucunda ayrıca Rusya anlaşma devletleri arasında olmadığı için Locarno Antlaşması yok saymıştır. Locarno Antlaşması en önemli maddesi Belçika Almanya ve Fransa sınırı ile ilgili olan madde olmaktadır.

Locarno Antlaşması Sonuçları

Locarno Antlaşması ile birlikte dünya barışı çok kısa bir süre olacak şekilde korunmuştur. Ayrıca Locarno Antlaşması sonucunda pe çok devlet tepkilerine ve hedeflerine de dikkat etmek durumundadırlar. Bu anlaşma ile batı ve Orta Avrupa boyunca sağlıklı bir on yıl geçtiği bilinmektedir.