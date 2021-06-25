Lnb Nedir Ve Ne İşe Yarar? Lnb Nasıl Çalışır Ve Seçilir

Düşük Gürültülü Blok anlamına gelen LNB, uydu alıcınızı besleyen koaksiyel kabloların bağlandığı uydu çanağının ucundaki bağlantıdır.

LNB Nedir ve Ne İşe Yarar?

Her farklı LNB türü kendi yolunda çalışır, ancak ana işlevlerden biri, uydu yayın sinyalini yükseltmek ve sinyali, aşırı kablo kayıpları olmadan koaksiyel kablonun içerebileceği daha düşük bir frekans bandına salmaktır. Frekans ne kadar yüksekse kablo direnci artar ve kablo uzunluğu boyunca sinyali o kadar hızlı kaybedersiniz. Çoğu LNB, ancak tümü sinyali 950Mhz ile 2150Mhz arasındaki uydu ara frekans bandına düşürmez.

Evrensel LNB'ler Nelerdir?

Pek çok farklı "evrensel LNB" türü vardır ve göründüğünün aksine, tüm LNB'ler tüm uydu antenleri ile evrensel değildir. Çoğu uymadığından, Sky ve Freesat MK4 tarzı uydu çanakları için kullanılan evrensel LNB'ler gibi 38 mm'lik bir yakaya sahiptir.

Neredeyse tüm diğer uydu çanak antenleri 40 mm yakalı bir LNB kullanır. Bu, 38 mm'lik bir bileziği, yakanın etrafına birkaç sargı kabı olarak kabul eden bir uydu çanağına 38 mm'lik bir yaka takarken dünyanın sonu olmasa da, boşluğu oluşturmak ve LNB eğriliğini yapabilmek için güvenli bir sabitleme oluşturmak için yeterlidir doğru ayarlanmalıdır. Bunu başka şekilde yapmaya çalışmak, ancak 40 mm yakalı bir LNB 38 mm yaka tutacağına uymayacağından işe yaramayacaktır.

Açıkçası, MK4 tarzı bir Sky mini-çanağı için tasarlanmış bir LNB'yi geleneksel tipte bir ofset uydu çanağına kurmanızı tavsiye edilmez. Bunlar yuvarlak bir çanak değil, eliptik bir uydu anteni için tasarlanmıştır. Bu nedenle, en iyi sinyal için her zaman doğru LNB'yi satın almalısınız.

Evrensel LNB Nasıl Çalışır?

Universal LNB'ler, LNB'yi yatay ve dikey polarize sinyaller arasında değiştirecek olan uydu TV alıcısından sağlanan voltajı değiştirerek çalışır ve sürekli 22Khz tonu uygulayarak LNB'yi yüksek ve düşük bant arasında değiştirir. Bunu, iletimdeki bant genişliği koaksiyel kabloda mevcut olan bant genişliğinden daha büyük olduğu için yapar. Bu herhangi bir zamanda koaksiyel kabloda herhangi bir zamanda mevcut uydu hizmetlerinin yalnızca ¼'ü olduğu anlamına gelir.

Referans evrensel LNB'nin 10.7Ghz ila 12.75Ghz IF uydu bandına, 950Mhz'den 2150Mhz'ye kadar olan KU uydu bandındaki salınım sinyalleri için;

Düşük bant sinyalleri, frekansları 10.7Ghz-11.7Ghz ile 9750Mhz arasında salınır,

Yüksek bant sinyali, 11.7Ghz-12.75Ghz ile 10600Mhz arasındaki frekansları sallar,

İşte hangi uydu bantlarının DC voltajının ne olduğunu ve veya bunları almak için uydu alıcısı tarafından 22 Khz tonunun uygulanması gerekeceğini hatırlamak için faydalı bir kılavuzdur.

Dikey Düşük (VL) - 13V

Yatay Düşük (HL) - 18V

Dikey Yüksek (VH) - 13V + 22Khz

Yatay Yüksek (HH) 18V + 22Khz

LNB Nasıl Çalışır ve Seçilir?

Tek LNB'ler ve Quad LNB'ler arasında en yaygın olan birkaç tür evrensel LNB vardır. Aralarındaki fark, LNB'nin kendisinin sahip olduğu çıktı miktarıdır. Bu, ekstra TV noktaları için ekstra uydu alıcılarının eklenmesine ve Sky + ve Düzgün çalışması için iki ayrı LNB bağlantısı gerektiren Freesattır.

LNB Türleri Nelerdir?

LNB seçmek için önce türlerini bilmeniz gerekiyor;

Tek LNB

Çift LNB

Dörtlü LNB

Octo LNB olarak ayrılır.

Hem Sky hem de Freesat, 28.2E'de bulunan hizmetleri için aynı uyduları kullandığından, aynı uydu çanağı ve LNB kullanılabilir. Bu, aynı uydu çanağı üzerinden Freesat almaya devam edebildikleri için Sky aboneliklerini iptal etmek istediklerinde mükemmeldir. MK4 tarzı Sky mini çanak uydu anteni kullanıyorsanız, LNB'nin yakası 40 mm değil 38 mm olmalıdır, aksi takdirde LNB tutacağı uydu çanağına sığmaz. Adaptör tutucular 40 mm'lik bir tasmayı kabul etmek için satın alınabilir, ancak sipariş vermek veya stokta tutmak için yalnızca bir şey daha var, bu nedenle başlangıçta doğru LNB'yi sipariş etmenizi tavsiye ederim. Tekli, Quad ve Octo LNB'ler olduğu için tüm farklı türleri tekrar gözden geçirebilirsiniz.