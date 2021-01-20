Lm35 nedir ve ne işe yarar? Lm35 sıcaklık sensörü kullanım alanları

LM35 sensör, uygulamalarda kullanılan Anduino kartlarla uyumlu sıcaklık sensörüdür. Ortam sıcaklığını dijital ortama aktarmaktadır. Isı değerlerine göre hareket eden birçok makine ve cihazda kullanılabilir.

LM35 Nedir ve Ne İşe Yarar?

Ortam sıcaklığının ölçülmesinde kullanılan ve sıcaklık değerinin dijital ortama aktarılmasında pratik çözüm sağlayan LM35 sensör, birçok alanda kullanılmaktadır. Sıcaklık değerinin kontrol edilmesi gereken birçok uygulamada sorunsuz bir şekilde kullanılmaktadır.

Sıcaklık değerinin belirlenmesinde önemli rol oynayan bu sensör endüstri sanayisinde kullanılmaktadır. Günlük hayatımızda da birçok alanla bu sensör sayesinde ortam sıcaklığı sorunsuz bir şekilde ölçülebilmektedir.

Ortamın sıcaklık değerini dijital verilere uygun şekilde ölçebilen LM35 -55 ile +150 sıcaklık değerleri arasında ölçüm yapabilmektedir. Eksi değerlerde sensör ile uygulama kartı arasına datasheetinde belirtilen elemanlar eklenmelidir. Sensör kolaylıkla değiştirilebilir özelliklere sahiptir ve piyasada bolca bulunur. Analog olmasının da birçok avantajı vardır. Ekonomik olmasının yanı sıra dijital ürünlere nazaran çok daha kullanışlı özelliklere sahiptir.

0,5 analog iletken özelliğine sahip bu sensörde sıcaklık çıkış gerilimi ile orantılıdır. 4 ile 30 V arasında besleme özelliğine sahip bir sensördür. 60 Mikro/A miktarından az gerilime sahiptir. Çıkış voltaj özelliği 10MV’dir. Bütün bu veriler ışığında sensör ortam sıcaklığını değer olarak ekrana yansıtır. Besleme, çıkış ve toprak olmak üzere üç çıkış özelliğine sahiptir.

Üç çıkışı bulunan bu sensörün yazılı olan yüzüne baktığınızda soldaki pozitif, sağdaki de negatiftir. Ortada kalan kısım ise sinyal çıkışı görevi görmektedir. Bağlantı işlemlerinde sensörün sağında ve solunda bulunan pozitif ve negatif çıkışlar dikkatli bir şekilde incelenmelidir.

LM35 Sıcaklık Sensörü Kullanım Alanları

Ortam sıcaklık değerinin ölçümünde kullanılan bu ekonomik sensör, Arduino ile üretilen çalışmalarda kullanılmaktadır. Arduino Processing-Wring dili ile uyumlu G/Ç kartıdır. Bilgisayara bağlanabilir ve fiziksel anlamda birçok uygulamada kullanılabilir. Bu kart LM35 ile uyumlu özelliklere sahiptir.

Sıcaklık değerlerine göre çalışan motorlarda, LCD tv’de sıcaklık değerlerinin belirlenmesinde ve benzeri birçok basit uygulamada kullanılmaktadır. Ekonomik olması ve kolay bulunması nedeniyle kullanım alanı oldukça geniştir. Arduino kartının ömrünü uzatan bu sensör aynı zamanda sıcaklık değeri ile çalışan motorların da ömrünü uzatmaktadır. Endüstride ve günlük hayatta birçok alanda analog ısı verilerinin oluşumunda sorunsuz bir şekilde kullanılan bir sıcaklık sensörüdür.