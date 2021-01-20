Lm317 nedir? Lm317 ayarlanabilir voltaj regülatörü hakkında bilgi

Ayarlanabilen LM317; bir voltaj regülatörü olarak karşımıza çıkar. Ayarlanabilen bir güç kaynağı yapmak için ihtiyacınız olan yalnızca 12V’lık bir aküdür. Bu entegrasyon sayesinde kendinize potansiyometre ile ayarlanabilir bir güç kaynağı elde edebilirsiniz.

LM317 Ayarlanabilir Voltaj Regülatörü Hakkında Bilgi

Ayarlanabilir voltaj regülatörü olan LM317’nin 3 adet bacağı bulunur. Bu kısımlara rakamsal değer ile bakacak olursak; 1. Rakam; ayar, 2. Rakam; çıkış, 3. Rakam ise; giriş olarak belirlenebilir.

LM317 pozitif regülatördür. Entegre bağlantısı akım konusu ile aynıdır. 1.2v ve 32v arası voltaj ayarı yapılmak suretiyle bağlantı sağlanır. Ayarlanabilen güç kaynaklarının yapımında sıklıkla kullanılır. Bu doğrultuda çok fazla yöntemde kullanılabilir. Sabit gerilim kaynağı yada akım kaynağı olarak da kullanılır. ayarlanabilir topolojide kullanımına bakacak olursak;

Bu kısımda R1 ve R2 çıkış gerilimi ayarlanmasında kullanılır. R1’in sabit değeri 240 olarak belirlenmiş, R2 ise potansiyometre olarak karşımıza çıkmaktadır. Potansiyometrenin yani R2’nin istenen maksimum değeri ise çıkış gerilimine göre belirlenecektir.

Şayet potansiyometre maksimum değerden daha büyükse çıkış en fazla giriş gerilimi kadar olur.

Opsiyoneldir. Çıkışta görülen dalgalı kısım azalır.

Entegre çıkış bölümüne kapasitenin boşalmasını önler

Filtre görevi görür

Diyot ile aynı görevi görür.

Çıkışta görülen geçici tepkinin azaltılması için kullanılır. Şayet çıkış gerilimi değişirse stabil hal alana kadar bir süre dalgalı hal alabilir. Bu dalgalı halin azaltılmasında kullanılır.

LM317’nin önemli özellikleri bulunur. Bu özellikler ise; monolitik entegre edilmiş olmasıdır. 1.2V ve 37V aralığı çıkış gerilimi bulunur.1.5A aralığında yük sağlar. Fonksiyon ve işlevlerin detaylı görülmesi için entegre datasheet kısmının da detaylı incelenmesi önemlidir. Devreler pozitif ayarlanabilme voltaj regülatörü olarak kullanılır. Nominal çıkış voltaj ayarı yalnızca bölücüler vasıtasıyla seçilmektedir.

Cihaz kullanımları son derece kolaydır. Sabit regülatör stoklanmasını ortadan kaldıran yeni teknolojiler yardımıyla güç kaynakları da daha etkin bir biçimde üretilmektedir. Örnek devreye bakılacak olursak; bir giriş kısmı bulunmaktadır. Bu kısımda çıkış voltajı 5k’luk potansiyometre ile ayarlanma özelliğine sahiptir. Çıkış voltajı maksimum değeri ise, giriş voltajına göre değişiklik gösterir. Giriş ve çıkış voltajlarının arasında maksimum 40V’lık fark olmalıdır. Çıkış akımında maksimum değer ise 1.5A olarak belirlendiğinde sorunsuz işlem yapılması mümkün hale gelmektedir.