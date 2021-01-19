Lm2576 nedir? Lm2576 Voltaj Regülatörü kullanım alanları

LM2576 sabit bir çıkış voltajı sağlayabilen anahtar modlu düşürücü voltaj regülatörüdür. Çeşitli uygulamaları ideal hale getirmesinden dolayı tercih edilir.

LM2576 Nedir?

Bir anahtarlama regülatörü olan LM3576 serisi regülatörler monolitik entegre devrelerdir. Kolay ve rahat tasarım için ideal anahtarlama regülatörü olarak karşımıza çıkar. Serinin tüm devreleri mükemmel hat ve yük regülasyonu ile yükü sürdürme yeteneğine sahiptir. Bu düzenleyiciler harici cihaz sayılarını minimum seviyeye indirecek şekilde tasarlandığından ekonomiktir. LM2676’nın genel özelliklerine bakacak olursak;

Dahili osilatöre sahip, sabit frekanslı bir voltaj regülatörüdür

Giriş voltajı için 40V'a ve 60V'a kadar uygulama sağlanabilir

3,3 – 5 - 12 ve 15 voltluk sabit çıkış voltajları üretme kapasitesi vardır

Çıkış voltajı, harici bileşenler bağlanarak değiştirilebilir

Giriş voltajı belirtilen aralıklarda olursa, çıkış yük koşulları da sağlanırsa çıkış voltajı % 4 toleransa ve osilatör frekansında % 10 toleransa kadar dayanır

Çıkış akımı 3A'ya kadar belirlidir

Koruma devresi, termal kapatma ve akım sınırı korumayı içerir

Giriş gerilimini belirli bir aralıkta tutar. Belirli bir eşik seviyesine gelene kadar regülatörü kapalı tutar. Ayrıca bir düşük gerilim kilitleme devresine sahiptir

LM2576 Voltaj Regülatörü Kullanım Alanları

LM2576, aşağıdaki özellikleri içeren ve çok çeşitli uygulamalarda kullanılan yüksek verimli bir Buck regülatörüdür;

Anahtarlamalı güç kaynaklarının tasarımında

Doğrusal Regülatörlerin tasarımında erimli bir ön regülatör olarak görülür

Kart üzerinde yer alan anahtarlamaların düzenleyicileri olarak bilinirler

Ayrıca, pozitif bir giriş voltajının yanı sıra çıkış voltajını sıfırlamak için ve dönüştürmek için de kullanılabilir.