Lm2576 nedir? Lm2576 Voltaj Regülatörü kullanım alanları
Anahtarlamalı voltaj regülatöründen biri olan LM2576’nın sabit ve ayarlanabilir versiyonları mevcuttur. Kullanımı oldukça basit olan LM2576 nedir? LM2576 Voltaj regülatörü kullanım alanları nerelerdir, öğrenebilir ve bu doğrultuda rahat kullanım sağlayabilirsiniz. Sizin için LM2576 konusunu detaylarıyla derledik.
LM2576 sabit bir çıkış voltajı sağlayabilen anahtar modlu düşürücü voltaj regülatörüdür. Çeşitli uygulamaları ideal hale getirmesinden dolayı tercih edilir.
LM2576 Nedir?
Bir anahtarlama regülatörü olan LM3576 serisi regülatörler monolitik entegre devrelerdir. Kolay ve rahat tasarım için ideal anahtarlama regülatörü olarak karşımıza çıkar. Serinin tüm devreleri mükemmel hat ve yük regülasyonu ile yükü sürdürme yeteneğine sahiptir. Bu düzenleyiciler harici cihaz sayılarını minimum seviyeye indirecek şekilde tasarlandığından ekonomiktir. LM2676’nın genel özelliklerine bakacak olursak;
Dahili osilatöre sahip, sabit frekanslı bir voltaj regülatörüdür
Giriş voltajı için 40V'a ve 60V'a kadar uygulama sağlanabilir
3,3 – 5 - 12 ve 15 voltluk sabit çıkış voltajları üretme kapasitesi vardır
Çıkış voltajı, harici bileşenler bağlanarak değiştirilebilir
Giriş voltajı belirtilen aralıklarda olursa, çıkış yük koşulları da sağlanırsa çıkış voltajı % 4 toleransa ve osilatör frekansında % 10 toleransa kadar dayanır
Çıkış akımı 3A'ya kadar belirlidir
Koruma devresi, termal kapatma ve akım sınırı korumayı içerir
Giriş gerilimini belirli bir aralıkta tutar. Belirli bir eşik seviyesine gelene kadar regülatörü kapalı tutar. Ayrıca bir düşük gerilim kilitleme devresine sahiptir
LM2576 Voltaj Regülatörü Kullanım Alanları
LM2576, aşağıdaki özellikleri içeren ve çok çeşitli uygulamalarda kullanılan yüksek verimli bir Buck regülatörüdür;
Anahtarlamalı güç kaynaklarının tasarımında
Doğrusal Regülatörlerin tasarımında erimli bir ön regülatör olarak görülür
Kart üzerinde yer alan anahtarlamaların düzenleyicileri olarak bilinirler
Ayrıca, pozitif bir giriş voltajının yanı sıra çıkış voltajını sıfırlamak için ve dönüştürmek için de kullanılabilir.
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