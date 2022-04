Live 2. Ve 3. Hali Nedir? Live Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Haberin Devamı

İngilizcede live kelimesi taşıdığı anlam ile beraber yaygın biçimde kullanılır. Hem kurumsal olarak hem de gündelik yaşamda önemli bir yere sahiptir. Bu sebepten dolayı 2. ve 3. halleri de öğrenmek önemli bir yer taşıyor.

Live 2. Ve 3. Hali Nedir?

Live kelimesinin 2. hali ile beraber 3. hali aynı yapı altında ele alınmaktadır. Böylece iki ve üç hali ile beraber amaca uygun farklı yerlerde kullanım olanağı sağlar. Bu doğru da cümle içerisinde live kelimesinin 2. ve 3. hali şu şekilde ele alınır;

- Lived

Yukarıda verilen kelime ile beraber live sözcüğü hem 2. hem de 3. halleri kapsamında ortak şekilde kullanılır.

Live Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler



2. ve 3. hali üzerinden live fiili aynı şekilde kullanıldığı için farklı cümleler içerisinde ortak biçimde değerlendirmek mümkün.

- I lived in Balıkesir for 38 years

- I had lived in Turkey till the big earthuaqe

Göründüğü gibi aynı şekilde ele alınan kelime ile beraber hem 2. hem de 3. hali üzerinden değerlendirmek mümkün. Bu konuda özellikle İngilizcede en çok kullanılan kelimelerden biri olduğunu söylemek gerekir.