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Araştırma
Haber Giriş: 15.06.2021 - 03:31 | Son Güncelleme:

Livata nedir? TDK'ya göre Livata kelimesinin anlamı nedir? Livatanın anlamı

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Livata nedir? TDK'ya göre Livata kelimesinin anlamı nedir? Livatanın anlamı

Livata, Hem Kuran'ı Kerim'in birçok ayetinde hem de hadislerde geçen ''Lut'' kavminin isminden türetilmiştir. Araf, Hud ve Hicr Surelerinde Lut kavminin nasıl ve neden helak olduğu tüm ayrıntılarıyla uzun uzun anlatılır. Bu kelimeden türetilmiş olan Livata ise dinimize göre en büyük günahlardan biri sayılır. Livata nedir? TDK'ya göre Livata kelimesinin anlamı nedir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Luti kelimesi de Livata gibi Lut isminden türetilmiştir. Hz. Lut'un peygamber olarak gönderildiği kavmin işlediği günahlar ''lutilik'' olarak da adlandırılır.

 Livata Nedir?

 Livata kelimesinin ilk anlamı erkekler arasındaki cinsel ilişkidir. Bu Kuran'ı Kerim'in ayetlerine ve Hz. Muhammed'den günümüze kadar gelen hadislere göre en büyük günahlardan biri sayılmaktadır.

 Araf Suresinin 82. ayetinde Hz. Lut kavmine ''siz kadınlardan yana yüz çevirip erkeklere şehvetle yaklaşıyorsunuz. Böyle yaparak sizden önceki hiçbir kavmin işlemediği büyük bir günah işliyorsunuz'' der.

 Günümüzde livata kelimesi hukuki bir terim olarak kullanılır.

 TDK'ya Göre Livata Kelimesinin Anlamı Nedir?

 TDK'ya göre livata kelimesinin iki farklı anlamı vardır:

 Livata kelimesinin sözlük anlamı:

 Oğlancılık, erkek erkeğe cinsel ilişki, homoseksüellik

 Livata kelimesinin terim anlamı:

 Hukuk alanında, anüs yolu ile gerçekleştirilen tecavüz, livata olarak tanımlanır. Fiili livata olarak da geçen bu terim kendi içerisinde ikiye ayrılır. Bir kez gerçekleştirilen tecavüz suçuna akut livata denir. Kronik livata ise birçok kez ifa edilmiş tecavüz anlamına gelir.

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