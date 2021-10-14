Livane ne demek, ne anlama geliyor? Livane kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Livane kelimesi günümüzde aktif olarak duyulmasa da Osmanlı dönemine kadar uzanmaktadır. Livane kelimesi Osmanlı döneminde Artvin’in ismi olarak kullanılan bir kelimedir. İnsanlar Livane kelimesinin TDK sitesindeki anlamını da merak ediyor.
Livane Ne Demek?
Daha çok yüzyıllar öncesinde meşhur olan ve kullanılan kelimelerden birisi olan Livane kelimesi günümüzde daha az duyulan kelimedir. Livane kelimesi Osmanlı döneminde Artvin ilinin sancaklarından birisinin adı olarak geçmektedir.
Livane Ne Anlama Geliyor?
İlk kez duyulan ve anlamı merak edilen kelimelerden birisi olan livane, Osmanlı’da Artvin ilinin eski adı olarak geçiyor.
Livane Kelimesinin Anlamı Nedir?
Tarih kitaplarında rastlanan ve anlamı bilinmeyen kelime olan livane kelimesi Artvin’in Osmanlı’daki eski adı anlamına geliyor.
Livane TDK’ya Göre Sözlük Anlamı..
TDK Sözlük sitesinde livane kelimesinin anlamı “Osmanlı’daki eski Artvin” olarak geçmektedir.
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