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Lisesiler CSO Salonu'nda konser verecek

#Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi#Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası#Konser
Lisesiler CSO Salonunda konser verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda öğretmenler ve eğitim yöneticileriyle 7 Nisan Perşembe günü iftarda bir araya geldi. İftarın ardından, Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki Topluluğu öğrencileri Türk musikisi ve ilahiler seslendirmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da onlara eşlik etmişti.

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Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya  hesabından yaptığı açıklamayla Ulus İlk Meclik Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki Topluluğu’nun Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) salonunda bir konser vermeye hazırlandıklarını duyurdu. Açıklama şöyle: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde öğretmenlerle yapılan iftar programında Türk musikisi icra eden Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki Topluluğu, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Salonu'nda konser vermeye hazırlanıyor.”

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#Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi#Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası#Konser

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