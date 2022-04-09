Lisesiler CSO Salonu'nda konser verecek

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Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Ulus İlk Meclik Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki Topluluğu’nun Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) salonunda bir konser vermeye hazırlandıklarını duyurdu. Açıklama şöyle: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde öğretmenlerle yapılan iftar programında Türk musikisi icra eden Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki Topluluğu, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Salonu'nda konser vermeye hazırlanıyor.”