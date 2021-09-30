Liselilerin TEKNOFEST başarısı

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Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Şeyhmus Evren Alhas, Mehmet Metehan Kır, Eren Tığlı, festival kapsamındaki Kutup Araştırmaları Projeleri Yarışması’nda 1’inci olurken, ‘Sağlık ve İlk Yardım Kategorisi Yarışması’nın 2’ncisi; Bilfen Üsküdar Fen Lisesi öğrencisi Aksel Deniz Akgül oldu. Bilfen Liseleri öğrencileri, 12. Uluslararası MEB Robot Yarışmasında “Tasarla – Çalıştır” kategorisinde okullarına ikincilik ödülünü kazandırdıkları robotlarının yanı sıra yine Robot Kulübü öğrencileri tarafından tasarlanan, içinde yapay zeka barındıran Akıllı Robot projesi “BİLROB” ile de festival alanında yerlerini aldı.

FARKLI KATEGORİLERDE YERLERİNİ ALDILAR

2021 yılında Uluslararası Fizik Olimpiyatları (IPho) milli takımında yer alarak madalya alan Bahçeşehir Koleji öğrencileri Eser İlke Genç, Alper Tezcan, Yaman Bora Otuzbir ve Emir Akdağ ve Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatlarında (IOI) madalya almaya hak kazanan Ege Kabasakaloğlu da Teknofest 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim İnsanı Prof. Dr. Aziz Sancar ve TÜBİTAK tarafından ödüllendirildi. Festival kapsamında düzenlenen diğer bir yarışma olan “Ulaşımda Yapay Zekâ” da ise Bilfen Liseleri Öğrencileri Aksel Deniz Akgül, Mahir Erdem Pişmaf, Korhan Karadere ve Nami Yağız Onat, ‘Otonom uçan arabaların iniş kalkış alanlarının uygunluğunun yapay zeka yardımı ile tespit edilmesi’ amaçlı projeyle, üniversite öğrencilerinin yarıştığı bu platformda yarışan tek lise takımı oldu.