Liselilerin güneş arabasıyla ilk turu kaymakam attı

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Selendi Anadolu Lisesi öğrencileri, Öğretmenleri Mehmet Nadir Kavruk yönetiminde güneş enerjisiyle şarj edilebilen elektrikli araç geliştirdi. Tamamen yenilenebilir enerjiyle çalışan araçta, 72 volt 1200 vat elektrik motoru, LiFePO4 aküler, Güneş paneli desteği, katlanabilir gizli hafif yük kasası, hayvan ezilmelerini önleme amaçlı yüksek çözünürlüklü araç altını görüntüleme mevcut. Saatte ortalama 30 kilometre hız yapabilen araçta, GPS modül ile arduino tabanlı araç hızı ölçme sistemi de bulunuyor.

KAYMAKAM TUR ATTI

Okul Müdürü Gökhan Gümüş, Öğretmen Mehmet Nadir Kıvrak ve öğrenciler, Selendi Kaymakamı Tarık Safa Kahveci ve ilçe protokolünü okul bahçesine davet edip, aracın tanıtımını gerçekleştirdi. Selendi Kaymakamı Tarık Safa Kahveci, araca binerek okul bahçesinde tur attı, devamında da Selendi caddelerinde aracı sürerek test etti. Selendililer de araca ilgi gösterdi.

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'ÇEVRE VE DOĞA DOSTU BİR ARAÇ ÜRETTİK'

Mehmet Nadir Kavruk, "Çevre ve doğa dostu bir araç ürettik. Güneş enerjisiyle çalışan elektrikli otomobil tasarladık. Hava kirliliği günümüzde çok fazla. Geliştirdiğimiz araç ile bunu minimum seviyeye getirmek istedik. Daha çok projelerimiz var ve faaliyete geçirmek istiyoruz, bunun için destek bekliyoruz" dedi. Okul Müdürü Gökhan Gümüş, otomobili geliştirirken sanayi esnafından ve vatandaşlardan destek aldıklarını söyledi.