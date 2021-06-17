Liselilere 4 tercih tüyosu

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının 30 Haziran’da ilan edileceğini açıkladı. Öğrenciler Türkiye geneli ve iller bazında yüzdelik dilimleri ile puanlarını 30 Haziran’da öğrenecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte Tercih Kılavuzu da yayınlanacak. Kılavuzda, sınavla öğrenci alan liselerin bilgileri ve tercih yapacak öğrencilere ışık tutması amacıyla geçen yılın yüzdelik dilimleriyle ilgili bilgiler yer alacak. Bu bilgiler doğrultusunda seçim yapacak öğrenciler, kendisine ve puanına uygun 10 okul tercih edecek. Sınavla girebileceği okulların yanı sıra öğrencilerin adreslerine dayalı tercih yapacakları bir tercih listesi daha oluşturulacak. Milli Eğitim Bakanlığı, puanıyla bir okula giremeyen öğrenciyi sınavsız tercih ettiği yerleri dikkate alarak yerleştirecek... Bu noktada önemli olan ise adres olacak.

YÜZDELİK DİLİME DİKKAT

Eğitim uzmanı Salim Ünsal, öğrencilere bu zorlu kararda büyük yardımı dokunacak 4 önemli ipucu verdi:

1- Puana göre tercih yapılmamalı. Puanlar dövizle ulusal para arasındaki değer gibidir, değişkenleri farklılaşabiliyor. O yüzden yüzdelik dilim üzerinden tercih yapılmalı.

Öğrenci okumak istediği okul türü hakkında bilgi sahibi olmalı. Gelecekte hangi üniversiteye gitmek istediğini bilmek çok önemli. Mesleki eğitim almak isteyen meslek lisesi seçebilir. Ancak mühendis olmak isteyen fen liselerini tercih edebilir. Her Anadolu lisesinde de fen bilimleri ağırlıktadır.

3- Ülkenin en iyi liseleri her şehirden öğrenci aldığı için yurt ve pansiyon gibi sorunları yok. Ancak pansiyonu olmayan okullara uzak yerlerden tercih yapılmamalı. Hatta metropollerde trafik bile göz önünde bulundurulmalı.

4- Kurumların geçmişi, öğrencilerinin performansı gibi bilgilerle tercih edilecek okullar araştırılmalı. Tercih yapmadan önce okulları görmek, öğretmen ve idarecileriyle tanışmak, sosyal medya hesaplarını incelemek yararlı olacaktır. Ancak tabii öğrencilerin tek başına bu araştırmayı yapması kolay olmaz, velilerin de destek olması gerekiyor.

İŞTE KAYIT TAKVİMİ

1. KAYIT DÖNEMİ

1-2 ve 5 Temmuz 2021 – 1. Ön Kayıtlar / Burs başvurularının alınması

6 Temmuz 2021 – Asil Liste Kesin Kayıtları

7 Temmuz 2021 – Yedek Liste Kesin Kayıtları

2. KAYIT DÖNEMİ

8 Temmuz 2021 – 2. Ön Kayıtlar

9 Temmuz 2021 – Asil ve Yedek Liste Kesin Kayıtlar

12-13-14 Temmuz 2021 – Serbest Kayıt Dönemi