Liselilerden ‘Yaşayan Su’ projesi 

Hisar Okulları ortaokul öğrencileri Bilim Kıvılcımları (Science Sparks) Kulübü olarak hazırladıkları ‘Yaşayan Su’ projeleriyle dünyada ve Türkiye’de ödül aldı. Çevre gönüllüsü öğrenciler, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Hedeflerinden Temiz Su ve Sanitasyon, Sorumlu Üretim ve Tüketim ile Karasal Yaşam hedeflerine yönelik hazırladıkları projelerinde yağmur suyu hasadı, yağmur bahçesi, gri su arıtımı, sanal su bilinçlendirme kampanyası, kardeş okul ziyaretleri ve akran eğitimi gibi aktivitelerde bulundu. Öğrenciler çalışmalarını tanıtmak ve çevre duyarlılığı oluşturmak amacıyla ‘Yaşayan Su’ adında Türkçe ve İngilizce bir bilgilendirme sitesi de hazırladı. Ortaokul öğrencilerinden oluşan Bilim Kıvılcımları Kulübü WWF takımı öğrencileri, aynı projeyle katıldıkları ‘WWF Doğa Öncüleri Programı’nda da dereceye girdiler. 40 lise ve 78 ortaokul arasından seçilen ilk 25 okul arasına girmeye hak kazanan proje, ortaokullar arasında dokuzuncu oldu.

Hisar Okulları Ortaokul Müdürü Betül Gökkaya, “Öğrencilerimize erken yaşlardan itibaren çevrelerine karşı duyarlı ve sorumlu olmayı öğretiyoruz. Bu bilinçle donanan gençler yetişkinliğe eriştiklerinde sadece kendilerine değil çevrelerine de bu konularda yol gösteren olgun bir birey haline geliyor. Küçük yaşta oyunlarla anlattığımız bu gerçekleri, ilerleyen yıllarda sorumluluk alabilecekleri projelerle pekiştiriyor ve kendi inisiyatiflerini kullanarak değişim yaratabileceklerini onlara gösteriyoruz. Fark yaratan öğrenme ortamlarına inanıyoruz, buna göre tek bilgi kaynağı öğretmen olmadığı gibi, tek öğrenme ortamı da okul değildir. Pandemi süreci de bunu bize bir kez daha kanıtladı. Önemli olan öğretmenlerin rehberliğinde çocuklarımızın öğrenmeyi öğrenerek, elde ettikleri kazanımları okul dışındaki sosyal ortamlarına taşıyabilmeleri ve bu tutumu kişiliklerinin bir parçası haline getirmeleridir. Bu bilinçle çocuklarımızın büyüdükçe evlerinde de birer çevre elçisi gibi hareket ettiğini memnuniyetle gözlemliyoruz” dedi