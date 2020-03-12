Liselilerden ‘tarım dostu’ drone

Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi’nde eğitim gören Ali Barış Üstündağÿve Mehmet Sezer İnan, iki yıl önce tarım sektörüne fayda sağlamak amacıyla drone üretmeye karar verdi. Okulda internette araştırma yaparak çalışmaya başlayan iki arkadaş, iki yılın sonunda drone üretti. ‘Tarım dostu’ drone iki kilometre menzile sahip, 250 metre yükselebiliyor. Drone, monte edilen kapsül sayesinde yarım kiloya kadar ağırlık taşıyabiliyor. Drone bu sayede, sürülen araziye havadan tohum bırakabiliyor.

‘TOHUMLAMA, İLAÇLAMA VE YEMLEME MEKANİZMAMIZ VAR’

İki arkadaş ürettikleri dronu TÜBİTAK 51’nci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışmasına ‘Robotik ve Kodlama’ alanında tanıttı. Ali Barış Üstündağ, tarım sektörüne fayda sağlamak için böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Drone yaparken uçuşunu kontrol ettiğimiz bir uçuş kartı kullandık. Bu kart, sistemi kontrol etmemizi sağlıyor. Arkasından drone’nun uçması için dört ‘fırçasız motor’ adını verdiğimiz motorlardan kullandık. Bu motorlar manyetizma içerisinde çalıştığı için bizim işimizi kolaylaştırıyor. Güneş panelleri de kullandığımız ana pili desteklemek için ve yenilebilir enerjiyi projemizde kullanabilmek için koyulmuş malzemelerdir. Tamamen kendi tasarımımız olan ve telefondan geliştirdiğimiz uygulama ile kontrol edilebilen tohumlama, ilaçlama ve yemleme mekanizmamız var. Telefondan geliştirdiğimiz mobil uygulamayla drone havadayken istediğimiz gibi açıp veya kapatabiliyoruz."

‘KAPSÜL SAYESİNDE TOHUM SERPİYOR’

Mehmet Sezer İnan ise dronu geliştirmekteki en büyük amacının teknolojiyi tarımla harmanlamak olduğunu söyledi. İnan, "Bizim amacımız gelişen teknolojiyi tarımda etkin hale getiriyor. Drone, kapsül sayesinde kolay bir şekilde insan gücü kullanmadan rahat bir şekilde tohum serpiyor. Bu kapsülü kullanarak hayvanlara yem bırakmak da mümkün. Drone üzerinde bulunan hayvanların yerini kamerayla saptayıp, üzerinde bulunan mekanizmayla yemleri oraya bırakmayı düşünüyoruz" dedi.