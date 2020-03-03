Liselilerden komşulara teknik destek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, hazırladığı projeyle, meslek liselerinin ihtiyacı olanlara yardım edebileceği bir çalışma başlattı. Lise yöneticileri de eğitim verilen yedi alanda çevre köylerdeki vatandaşlara ulaştı. Lisenin MEB’in açıklamasından önce de bu tarz çalışmalar gerçekleştirdiğini anlatan okul müdürü Talha Bektaş, projeye mesleki eğitimin sosyal sorumluluğu gibi baktıklarını belirterek şunları söylüyor:

OKUL DIŞI EĞİTİM

“Yaptığımız şey aslında mesleki eğitimin sosyal sorumluluk projesi. Öğrencilerimizin aldığı eğitimle ilgili sokağa çıkmalarını bekliyoruz. Hatta en yakınından, komşularından özellikle ihtiyaç sahibi olanlardan başlayarak kendi alanlarında aldıkları eğitimi halka aktarmalarını istiyoruz. Projenin temeli bundan ibaret. Detayı olmayan ama algısı yüksek bir proje. MEB meslek liselerinde 66 alanda eğitim veriliyor. Hizmet ya da üretim sektöründe olanlar var. Yapılan işlerin sokağa yansıması gerekiyor.”

İşte öğretmenlerin öğrencileriyle birlikte yaptıkları projeler:

BÜTÇE PLANLAMASINI ÖĞRETİYORUZ

Uğur Özenç (Muhasebe finansman alan şefi): Gelir düzeyi düşük ailelere bütçe planlamasını anlattık. Hadımköy’de yaşayan yaşlı aileler hedef kitlemizdi. Aile bütçesini sağlayamayan, gelir durumu düşük olan aileleri tercih ettik. Gelir ve giderlerini takip edebilecekleri bütçe kartları oluşturup onlara verdik. Bunlarla gelir ve giderlerini planlayabileceklerini anlattık. Bu yönde onlara yardımcı olmaya çalıştık. Aylık olarak elektrik ve su giderlerinin bile nasıl değiştiğini görebildiler. Çalışmamız onlarda bir farkındalık yarattı.

TEKNOLOJİNİN ZARARLARINI GÖSTERDİK



Nevin Çiftçi (Büro yönetim öğretmeni): Tehlikeli oyunlar konusunda velileri bilinçlendirdik. Mavi Balina oyunu gündemdeyken, intiharlar varken biz de velilerde farkındalık yaratmak için bununla ilgili çalışma yaptık. Hadımköy İlkokulu’nun çıkış saatinde öğrencilerimizle gidip velileri bilgilendirdik. 200’ün üzerinde veliyi teknolojinin uygunsuz kullanımının sakıncaları, bazı oyunların zararları ve sosyal medyanın doğru kullanımı konusunda uyardık.

AİLELERİ BİLİNÇLENDİRDİK



Meral Akdüzen (Kimya teknolojisi öğretmeni): Bölüm öğrencilerimizle bulunduğumuz dezavantajlı bölgede ailelere bilgi verdik. Çocuklarımız kimyasal maddelerin zararlarını ve doğru kullanımlarını anlattı. Aileler evlerde kullandıkları kimyasal maddelere karşı bilgilendirildi. Günümüzde birçok ev hanımı akciğerleri zarar görüp hastanelik oluyor. Çünkü lavaboları temizlemek için çamaşır suyuyla tuz ruhunu karıştırıyor. Bunlar çok zararlı. Görüştüğümüz bir ailenin tuz ruhu ve çamaşır suyunun birlikte kullanılamayacağından haberi yoktu. İyi ki bu zamana kadar bir şey olmamış. Çocuklarımız aileleri bu konuda bilinçlendirdi.

ELEKTRİKLE İLGİLİ YARDIMCI OLDUK



Okan Koçu (Elektrik elektronik öğretmeni): Öğrencilerimiz muhtarlar aracılığıyla bulduğumuz ihtiyacı olan ailelerin evlerine giderek bozuk prizlerini tamir etti. Elektrik tesisatlarındaki sorunları giderdi. Çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon tamir ve bakımını gerçekleştirdi. Bozuk parçalar değiştirildi, kablolarının yalıtımı yapıldı. Çalışma sürecinde sigortalar kapatılmadan hiçbir müdahale yapılmaması konusunda, aileler uyarıldı. Özellikle yaşlı bir aile tanımadıkları birilerinin ücret almadan ihtiyaçlarını gidermelerinden çok mutlu oldu. Hem mesleki hem sosyal anlamda çocuklar için güzel bir çalışmaydı.

TÜKETİCİ HAKLARINI ANLATTIK



Duygu Akoğlu (Pazarlama ve perakende bölüm öğretmeni): Ailelere tüketici bilincini yükseltmeye yönelik ziyaretler yaptık. Birçok insan haklarını bilmiyor. Ailelere tüketici olarak hangi hakları olduğunu ve haklarını nasıl arayacaklarını anlattık. Onlara tüketici hakem heyetlerinden bahsettik.

EN MUTLU ANLARINI BELGELEDİK



Ayşe Kayar (Grafik fotoğraf alan şefi): Mahallemizde ihtiyaç sahibi yeni bebekleri olmuş bir aileyi bulduk. Bebek fotoğraflarını çektik. Sonrasında albüm yaparak aileye hediye ettik. Çok mutlu oldular. Grafik alanında da çalışmalarımız olacak. Belki yeni evlenecek bir çiftin davetiye tasarımını yapabiliriz. Öğrenciler heyecanlandı, ilk kez bebek fotoğrafı çektiler. Hem deneyim kazandılar hem de yardım etmiş oldular.