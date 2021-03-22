Liselilerden geri dönüşüm bağışı

Bilfen Antalya Liseleri, doğa için büyük bir tehlike unsuru olan ‘atıklar’ konusunda çalışma yaptı. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından yürütülen ‘Çevrenin Genç Sözcüleri’ programına katılan liseleriler, ‘Geri Dönüşüm ve İnovatif Sıfır Atık’ projeleriyle ülkemizdeki tekstil atığı konusuna çözüm üretti. Atık tekstil ürünü olan penyeleri değerlendiren öğrenciler, penye cinsi atıklardan penye ipi elde ederek, ek gelire ihtiyaç duyan kadınlar tarafından örüldü ve kaktüs saksılarına dönüştürüldü. Bu saksılar içlerine yerleştirilen kaktüs bitkileriyle beraber ‘Çevrenin Genç Sözcüleri’ ile okul aile birliğinin de desteğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde satışa çıkarıldı. Sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlayan öğrenciler elde ettikleri geliri de Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma (ZİÇEV) Vakfına bağışladı.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın ‘Çevrenin Genç Sözcüleri’ programına katılan Bilfen Antalya Liseleri öğrencileri, doğanın daha çok duyarlı ve bilinçli tüketiciye ihtiyacı olduğu bilincinden yola çıkarak ülkemizdeki atık tekstili konusunu araştırdı. Dünyada tekstil üretiminde başı çeken ülkemizde her yıl milyarlarca ton üretim yapıldığını belirten öğrenciler, “Tüm dünyada her yıl tonlarca kıyafet atığı çıkıyor ve bu durum yeryüzü ile doğanın dengesi için tehlike arz ediyor. Üstelik bu ürünler 200 yıl boyunca doğada yok olmuyor. Bu sorunun çözümü üzerine araştırmalarımıza başladık ve tekstil ürünlerini değerlendirmek üzere geri dönüşüm tesislerinde penye cinsi atıkların penye ipine dönüşebileceğini öğrendik. Buradan yola çıkarak evde atık durumunda kalmış penye kıyafetleri dönüştürerek farkındalık sağlamayı amaçladık” dedi.

12 duyarlı öğrenci ve iki öğretmenin başlattığı kampanya sayesinde toplanan kıyafetler, Ballyarn Ergene Geri Dönüşüm Tesisinde penye ipe oluşturuldu. Oluşan ip, ek gelire ihtiyaç duyan kadınlar tarafından örülerek kaktüs saksılarına dönüştürüldü.

ELDE EDİLEN GELİR ZİÇEV’E BAĞIŞLANDI

Ek gelire ihtiyacı olan kadınların geri dönüşüm ipleriyle ördükleri bu saksıların satılmasıyla elde edilen tüm geliri Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma (ZİÇEV) Vakfına bağışlayan Bilfen Antalya Lisesi öğrencileri, zihinsel engelli birçok çocuğun eğitimine de katkıda bulundu.

ÇEVREYE DUYARSIZ KALMADILAR YENİ BİR PROJE DAHA HAZIRLADILAR

Türkiye Çevre Eğitim Vakfının ‘Çevrenin Genç Sözcüleri’ programına katılan Bilfen Anadolu Liseleri öğrencileri, çevreye olan duyarlılıklarını göstermek adına kâğıt tüketimindeki artışa dikkat çekebilmek için bir dizi aktiviteye imza attı. Pandemiyle birlikte kâğıt tüketiminin artmasına dikkat çekmek için yola çıkan liseliler, halkın sevgisini kazanmış sanatçılar, şirket sahipleri ve vatandaşlarla röportaj yaptı. Yaptıkları röportajları sosyal medya hesaplarından adreslerinde yayınlayarak kâğıt tüketiminde farkındalık yaratmaya çalışan öğrenciler, bu röportajları ve çektikleri fotoğrafları ‘USE LESS’ sloganıyla birleştirerek kamu spotu da hazırladı. Tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgını kimi sektörlerin durmasına neden olurken kimileri için yeni fırsatlar doğurdu. Ambalaj sektörünün önemli bir büyüme avantajı yakaladığını söyleyen uzmanlar bulaş riski nedeniyle temasın alışverişte de en aza indirildiği bu dönemde e-ticarette yaşanan artışın kâğıt ve karton tüketimini de arttırdığını belirtiyor. Tam da bu noktada bu durumun çevrede yarattığı olumsuz etkileri göz ardı etmek istemeyen ve bir farkındalık kampanyasına başlayan Bilfen Anadolu Lisesi öğrencileri Eda - Metin Özülkü’den Bülent Serttaş’a market çalışanlarından, şirket sahiplerine kadar birçok kişiyle röportaj yaparak kağıt tüketimine dikkat çekmeye çalıştı. Ayrıca farkındalığı artırmak adına ‘Doğa için Dans’ başlığı adı altında dans videosu çekti, bu videoyu da Instagram ve Youtube adreslerinde paylaşarak seslerini duyurmaya çalıştı.