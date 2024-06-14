Liseliler ‘Zeka Gücü’ ile yarıştı... Müzikle yabancı dil öğreten proje kazandı

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Turkcell iş birliğiyle özel yetenekli öğrencilerin teknolojiye olan meraklarını artırmak ve dijital becerilerinin gelişmesine olanak sağlamak amacıyla hayata geçen ‘Zeka Gücü’ projesi kapsamında bugüne kadar 48 Bilsem’de kurulan 76 Zeka Gücü sınıfıyla 250 binden fazla öğrenciye ulaşıldı. Diğer yandan 800 lise öğrencisi ‘Turkcell Yapay Zeka Maratonu’ kapsamında fırsat eşitliği gözetilerek hazırlanan online eğitimlerde veri bilimi, yapay zeka ve makine öğrenmesinin temellerini öğrendi. Haftada 10 saat süren eğitimlerle liseliler, Python programını, veri görselleştirme, algoritmaların mantığı ve örnek veri setleriyle proje çözümleri üzerine çalıştı. Maratonun ikinci ayağı olan ‘hackathon’a, bireysel ya da ekip olarak katılan öğrenciler, dijital platformlar için çözüm önerileri içeren projeler hazırladı.

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Hacakthon’un İstanbul’da düzenlenen finalinde farklı illlerden gelen öğrencilerden oluşan 7 takım ve 3 bireysel proje yarıştı. Final günü tüm öğrenciler, sahneye çıkıp projenin detaylarını paylaştı. Öğretmenler, yazılımcılar ve gazetecilerden oluşan jüriye projelerini anlattı. Projeler arasında, yüz ya da ses ifadesine göre 7 farklı duyguyu anlayabilecek yapay zeka modeli sayesinde şarkı önerisi sunan, gençlerin davranışlarını kötü etkileme potansiyeline sahip şarkıları tespit eden ya da kişinin bulunduğu ortamı tespit ederek atmosfere uygun şarkı öneren fikirler gibi çözüm önerileri vardı.

MÜZİK İKİZİNİ BUL

İki saat süren sunumun ardından jüri oylaması ile birlikte yabancı dil öğrenen kullanıcılara kendi seviyelerine uygun şarkı önerilerinde bulunulmasını sağlayan Giresun Bilsem 10’uncu Sınıf Öğrencisi Bilge Dila Yılmaz’ın “Yabancı Dil Seviyesi Bazlı Şarkı Öneri Sistemi” projesi birinci seçildi. Uşak Bilsem 9’uncu sınıf öğrencisi Zeynep Cemile Kandilli’nin müzik platformlarında kullanıcılarının dinledikleri şarkılara, yaşlarına ve müzikal bilgi seviyelerine göre müzik zevkleri kendilerine en çok benzeyen kişilerin bulunmasını sağlayan Müzik İkizini Bul projesi ise ikinci oldu.

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SATICILARIN DERDİNE ÇÖZÜM BULDULAR

Konya Selçuklu Bilsem’den katılan 9’uncu sınıf öğrencilerinin takımı Neybuz’un e-ticaret platformlarında satıcıları segmentlere ayırarak her bir segmentin özelliklerini ve davranışlarını anlamak, ihtiyaçlarını belirleyerek özelleştirilmiş satıcı stratejileri geliştirmek amacıyla yapay zeka modelinden faydalanılmasına yönelik Yapay Zeka ile Satıcı Segmentasyonu projesi de üçüncü oldu. Kazananlar ödüllerini Turkcell Genel Müdürü Ali Talha Koç ve MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanı Dr. Erdal Kılınç’tan aldı.

KAZANANLAR NELER SÖYLEDİ?

YAPAY ZEKAYI BU EĞİTİMDE ÖĞRENDİM

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Öğretmenim tavsiyesiyle bu hacaktona katıldım. Daha öncesinde de yazılımla ilgileniyordum. Ancak gerçekten yapay zekayı bu eğitimde öğrendim. Yarışma başlamadan önce aldığımız eğitimlerde kendimle ilgili fark ettiğim eksik üzerine bir proje kurguladım. Ben de bir lise öğrencisi olarak dil öğrenmek zorundaydım. Dil öğrenmeyi gündelik hayata şarkı öneri sistemiyle entegre eden bir proje geliştirdim. Kişinin yabancı dil bilgisine göre dinlediği müziklerle öneri listesi geliştiren bir sistem bu. İlerleyen zamanlarda bu projeyi geliştirmek çok isterim. Bu projeye katılmak benim kararlarım için çok etkili oldu.

AYNI MÜZİK ZEVKİNE SAHİP İNSANLAR KARŞILAŞSIN İSTEDİM

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Uşak’tan geldim. 9’uncu sınıf öğrencisiyim. İkinci oldum, çok mutluyum. Benim odaklandığım konu insanların müzik önerilerine erişirken kendileriyle benzer müzik zevkine sahip insanlarla karşılaşmalarını sağlamaktı. Bu insanların karşılaşması, sonrasında konuşması ve birbirlerine şarkı öneren bir sistem geliştirdim. Bilgisayara karşı bir ilgim vardı. Ancak yazılım ve yapay zeka ile ilk gerçek deneyimimi burada geliştirdim. Daha önce TEKNOFEST gibi etkinliklere katıldım. Projemi geliştirmek istiyorum.

SATICILAR HİÇ KONUŞULMUYORDU

Hepimiz 9’uncu sınıf öğrencisiyiz. Biz bu eğitimlerden önce hiç kod bilmiyorduk. Öğretmenimizden öğrendiğimiz ve ilgimizi çeken CRM üzerine çalışmaya başladık. Bu noktada e-ticarette satıcıların hiç konuşulmadığını hissettik. Sosyal medyada ve reklamlarda hep alıcılara yönelik indirim yapılıyor ancak bu kampanyalar satıcılar için hiç kurgulanmıyordu. Satıcıların bu platforma çekilmesiyle gelirin o tarafta da arttırılacağını düşündük. Bunun için bir proje yazdık.