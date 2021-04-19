Liseliler yine TT oldu
Artan vaka sayıları nedeniyle ikinci dönem sınavlarının yüz yüze yapılmasından tedirgin olan lise öğrencileri, tepkilerini sosyal medyadan dile getirmeye devam ediyor. Sınavların iptal olmasını talep eden liseliler, #RiskAlmaSınavlarıİptalEt etiketiyle paylaşım yaparak bugün de sosyal medyanın gündemine girdi.
Lise kademesinde 12’nci sınıflar dışında tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine rağmen 3 Mayıs’ta başlayacak ve yüz yüze yapılacak sınavlar öğrencileri tedirgin ediyor. İkinci dönem sınavlarının iptal edilmesini talep eden liseliler her gün farklı bir etiketle paylaşım yapıyor. Bugün #RiskAlmaSınavlarıİptalEt etiketiyle 3 binden fazla paylaşım yapıldı.
Paylaşımlardan öne çıkanlar şöyle:
- Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel: "Son dalga hiçbirisine benzemiyor. Genç hastalar daha fazla doku tahribiyle geliyor. Virüs silah değiştirdi. Çocuk hastalarımız da artıyor."
- Çalışmadığımız için değil verim alamadığımız için iptal istiyoruz
- Bilim Kurulu Üyeleri sürekli uyarı yapıyor , Sayın bakanım @ziyaselcuk 6 milyon kişinin oluşturacağı kalabalık ve bulaş çok şiddetli olur sağlığımız için #RiskAlmaSınavlarıİptalEt