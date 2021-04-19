Liseliler yine TT oldu

Lise kademesinde 12’nci sınıflar dışında tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine rağmen 3 Mayıs’ta başlayacak ve yüz yüze yapılacak sınavlar öğrencileri tedirgin ediyor. İkinci dönem sınavlarının iptal edilmesini talep eden liseliler her gün farklı bir etiketle paylaşım yapıyor. Bugün #RiskAlmaSınavlarıİptalEt etiketiyle 3 binden fazla paylaşım yapıldı.

Paylaşımlardan öne çıkanlar şöyle: