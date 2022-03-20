Liseliler su altı robotu geliştirdi

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Edirne Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyesi'nde bir araya gelen 4'ü fen, 1'i Anadolu lisesinde eğitim gören 11'inci ve 12'nci sınıf öğrencileri Beril Yenice, Esra Çakır, Kerem Yıldız, Kadircan Bilir ve Tunç Tuncay, su altı robotu geliştirdi. Öğrenciler, 1 yıllık çalışma sonucu geliştirdikleri 'MTR-Alpha' isimli, yazılımı ve tüm tasarımı kendilerine ait robot ile Teknofest 2021'e katıldı. Liselilerin robotu, burada insansız su altı kategorisinde ilk 10 içinde yer aldı. 5 öğrencinin projesi, ODTÜ Robot Günleri'nde de ilgi gördü. Öğrenciler, şimdi aynı robot ile ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 25-31 Temmuz'da düzenlenecek 'Robosub' otonom su altı araçları yarışmasında Türkiye'yi temsil etmek için başvuru yaptı.

İNSAN MÜDAHALESİ OLMADAN DENİZ ALTINDA GÖREV

11'inci sınıf öğrencisi Beril Yenice, Teknofest 2021'deki başarıları ile yetinmek istemediklerini belirterek, "Bu yıl Amerika'da düzenlenecek 'Robosub' yarışmasına katılacağız. Su altı hokey, su altı montaj ve robotun insan müdahalesi olmadan yapacağı görevler vardır, bunları başardık. Çok kapsamlı ve geliştirmeye açık bir robot. İnsan müdahalesi olmaksızın robotumuz deniz altında görevlerini yerine getirebilecek. Ülkemizi su altı kategorisinde daha da ilerletmek istiyoruz, ülkemizin bu alanda lider olabilecek konumda olduğunu biliyoruz. 3 tarafımız denizlerle çevrili ve jeopolitik olarak çok önemli konumdayız, bu yüzden denizlerimize sahip çıkmalıyız, onların önemi çok büyük. Hem araştırma konusunda hem de savunma konusunda insansız su altı robotları çok önem kazanacak. Robotumuzda kendimize ait sistem ve tasarım var. Arama kurtarma çalışmalarında, keşif çalışmalarında, su altı tamirlerinde çok rahat şekilde kullanılabiliyor. Hem keşif için hem de otonom olduğu için 'mavi vatan' haritalandırması açısından su altı mayını temizleme gibi alanlarda kullanılabilir" dedi.