Liseliler ‘Limitless Makers’ programında buluştu

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Liselere Geçiş Sistemi’nde (LGS) başarılı olarak yüzde 1'lik dilimde yer alan ve proje üretmeye istekli öğrenciler, 4-31 Ağustos tarihlerinde İstanbul Riva Milli Takımlar Kamp Tesisi'nde düzenlenen programda bir araya geldi. 81 ilden seçilen gençler, program süresince bir yandan akademik girişimciliği keşfederken diğer yandan teknik proje üretip alanında uzman konuşmacı ve eğitmenlerle bir araya gelerek hem öğrendi hem de takım çalışmasını destekleyen aktivitelere katıldı.

GÜNCEL KONULAR HAKKINDA EĞİTİM ALDILAR

Yenilenebilir enerji, temassız ve önleyici teknolojiler, yeni nesil teknolojiler, dijital hizmetler, yapay zeka ve veri bilimi, nörobilim ve genetik, havacılık ve uzay teknolojileri gibi güncel konu başlıklarında gerçekleşen kamp boyunca gençler, teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra çeşitli atölye çalışmalarıyla teknoloji üretim süreçlerini de yakından deneyimledi. Programın son haftasında ise öğrenciler, hazırladıkları final projelerini sunarak edindikleri bilgi ve deneyimleri sergiledi. Böylece gençlerin yaratıcı düşünme, problem çözme ve takım çalışması becerilerini geliştirmelerine katkı sağlandı.

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BAŞARILARI UMUT VERİYOR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, alanında uzman isimlerle kariyer yolculuğunun çok başındaki gençleri buluşturduklarını belirterek şunları söyledi:

"Limitless Makers programı, gençlerimizin geleceğe dair umutlarını yeşerten ve onlara sınır tanımayan bir bakış açısı kazandıran platform oldu. Bu yıl 4'üncü kez alanında uzman isimler, gençlerimize bir ay boyunca yapay zekadaki gelişmelerden nörobilime, uzay teknolojilerinden dijital yeniliklere kadar pek çok başlıkta eğitimler verdiler, soruları yanıtladılar, merakları giderdiler, rehber oldular. Aynı zamanda yeni dostluklar kuruldu, geleceğin iş birliklerinin temelleri atıldı, üretim sürecinin heyecanı yaşandı. Gençlerimizin inovasyon ve teknoloji alanında gösterdikleri başarı, ülkemizin geleceği adına bizlere büyük umut veriyor.

GENÇLERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

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Yaz aylarının ilk haftalarında üniversiteye giriş sınavlarında başarıya ulaşan ve TÜBİTAK bursu kazanan gençlerimizi Vizyon Kampları'mızda buluşturarak hedefleri doğrultusunda onlara yol arkadaşlığı yaptık. Hemen ardından da LGS’de başarıya ulaşan ve teknolojiye meraklı çocuklarımızla İstanbul’da bir aylık kamp programında bir araya geldik. Yeni eğitim-öğretim yılı boyunca da geliştiren, öğreten programlarımızla kariyer yolculuğunun başındaki gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."