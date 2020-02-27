Liseliler ‘Dünya Ressamlar Günü’ne özel resim yaptı

Güngören Erdem Beyazıt Anadolu Lisesi öğrencileri, ‘Çoban Ressam’ olarak bilinen Süleyman Şahin'in başlattığı ‘Dünya Ressamlar Günü’nü kutladı. Bu özel günün farkındalığını arttırmak ve diğer ülkelerde de yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla 27 fırça ve 27 renkle yapılan kolektif resim etkinliğine öğretmenler de eşlik etti. Özel olarak hazırlanan tuvale serbest çalışmalar yapılan etkinliğe öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra veliler ve Güngören İlçe Milli Müdürlüğü yöneticileri de katıldı.

‘SES GETİRECEK GÜZEL BİR PROJE’

Okul Müdürü İrfan Müftüoğlu, lisede 1060 öğrenci ve 60 öğretmen bulunduğunu söyledi. Her yıl farklı faaliyetler yaptıklarını belirten Müftüoğlu, şöyle konuştu:

“Öğrenciler TÜBİTAK projelerine dahil oluyor. Edebiyatsever öğrencilerle dergi çıkarıyor. Yakın zamanda onların kaleminden bir kitap da okuyucuyla buluşacak. Öğrenciler yapılan resim etkinliğinden memnun kaldı. Onların sanat anlayışları gelişsin, yeteneklerini ortaya koysunlar, kendilerine güvenleri artsın diye yaptığımız bir proje. Ses getirecek güzel bir proje. Bu tür projeler öğrencilerin motivasyonunu arttırıyor. Sadece derslere girip çıkmak öğrencileri mutlu etmiyor, aynı zamanda eğlenmeleri de gerekiyor. Bu organizasyonlarla arkadaşlarıyla birlikte hareket ediyorlar, serbest kalıyorlar. Bu serbest zamanlarda daha mutlu oluyorlar."

'KURAL OLMADAN RESİM ÇİZDİLER'

Projeyi yaklaşık 50 öğrenciyle birlikte hazırlayan ve okulda görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yapan Nalan Koluman ise ‘insanın kendisini yeniden var etmesi’ şeklinde tanımladığı resmin etkisini öğrencilere göstermek istediklerini söyledi. Koluman, Süleyman Şahin'in azminden etkilenip projeyi yapmaya karar verdiğini belirterek, şunları anlattı:

"Kendisi 2006'da Ankara'daki Abdi İpekçi Parkı'nda doğada resim yaparak, bugünü Dünya Ressamlar Günü olarak kazanmak istiyor. 2009'a kadar bir sonuç olmuyor. 2009'da yoğun yağmur altında bu çalışmasına devam ediyor. Bunun üzerine Türkiye o günü Dünya Ressamlar Günü olarak kabul etti. Yapılan etkinlikte öğrenciler hiçbir kural ve kaide olmadan özgürce resim yaptı. Böyle bir gün yaşıyor olmak gerçekten çok güzel. 27 Şubat Dünya Ressamlar Günü müthiş keyif veriyor bana. Şu andaki bulunduğum ortamda, bu atmosferde olmaktan mutluluk duyuyorum."