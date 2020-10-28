Liseliler ders içeriği üretti

Hisar Okulları lise öğrencileri dünyanın en büyük çevrimiçi eğitim platformlarından biri olan Udemy için ders içeriği üretti. Öğrencilerin geçtiğimiz nisan ayında çevrimiçi olarak gerçekleştirdikleri Hisar Kodlama Zirvesi (Hisar Coding Summit) eğitim içerikleri için yaptıkları başvuru, platform tarafından kabul edildi ve yayınlandı. Dört farklı içerikteki eğitimleri, tüm dünyadan öğrenciler bir ay gibi kısa bir sürede 3 bin 712 kere izledi. Bilgisayar eğitimi bölümü rehberliğinde öğrenciler tarafından çok kısa bir süre içinde hazırlanarak, Udemy platformunda 4 bine yakın kullanıcıyla buluşan içerikler, çevrimiçi eğitim platformlarına uygun bir şekilde özel olarak tasarlandı. Python ile programlama, Autodesk Fusion360 ile hızlı prototipleme, yapay zeka ve makine öğretim, doğal dil işleme gibi konularda geliştirilen içeriklerle başlayan dersler, Hisar Okulları’nın açık kaynak yaklaşımına uygun olarak paylaşılmaya ve çeşitlenmeye devam edecek.

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