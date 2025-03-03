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Liseliler bitkisel atıkların zararlarına dikkat çekti

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#TÜRÇEV#Bilfen Anadolu Lisesi#Çevrenin Genç Sözcüleri
Liseliler bitkisel atıkların zararlarına dikkat çekti
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2025 14:53

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın (TÜRÇEV) yürüttüğü 'Young Reporters of the Environment' (Çevrenin Genç Sözcüleri) programına katılan liseli öğrenciler, bitkisel atıkların kontrolsüzce doğaya bırakılmasının ekosistem üzerindeki tehditlerini video ve fotoğraflarla belgeledi.

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2020 yılından bu yana her yıl farklı bir çevre problemini gündemine alan Bilfen Anadolu Lisesi ve Bilfen Üsküdar Fen Lisesi öğrencileri bu sene de “Çevrenin Genç Sözcüleri” olarak yeni bir projeye imza attı.  Proje kapsamında öğrenciler pazar yerleri ve marketlerde çöpe atılan bitkisel atıkların çevreye verdiği zararlara odaklanarak organik atıkların geri dönüşümünün önemini vurguladı.  Öğrenciler bitkisel atıkların kontrolsüzce doğaya bırakılmasının ekosistem üzerindeki tehditlerini fotoğraflar, makaleler ve bir video ile belgeledi. Böylece bu atıkların geri dönüştürülmesinin yalnızca bir çevresel sorumluluk değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal faydalar sağlayan bir fırsat olduğunu ortaya koydular.

EVLERİNDE KOMPOST ÇALIŞMASI YAPTILAR
Ayrıca öğrenciler, projeyi daha da derinleştirmek için Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neslihan Semerci ile röportaj yaptılar. Bitkisel atıkların kompost yöntemiyle toprağa geri kazandırılmasının önemine değinen Prof. Dr. Semerci, “Bitkisel atıklar, kompost gibi yöntemlerle doğaya geri kazandırılabilir. Bu süreç, toprağın verimini artırırken çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sağlar” dedi. Bu söyleşiden ilham alan öğrenciler, kendi evlerinde kompost çalışmaları yaparak bitkisel atıkların geri dönüşümüne dair pratik deneyimler kazandı.

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#TÜRÇEV#Bilfen Anadolu Lisesi#Çevrenin Genç Sözcüleri

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