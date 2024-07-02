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Liseliler bağımlılıkla mücadele için yarışacak

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#Yeşilay#Münazara Turnuvası#Millî Eğitim Bakanlığı
Liseliler bağımlılıkla mücadele için yarışacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 14:40

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası’nda, öğrenciler bağımlılıkla mücadele için bir araya gelecek.

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Turnuva kapsamında yurt genelinde münazara tanıtım etkinlikleri, eğitim kampları, öğrenci ve öğretmen eğitimleri düzenledi. Kamplarda münazara derslerinin yanı sıra uluslararası ilişkiler, ekonomi, hukuk gibi alanlarda turnuvada öğrencilerin karşılarına çıkabilecek konularla ilgili dersler verildi. Yeşilay ders modüllerinde ise genel bağımlılık, sağlıklı yaşam, internetle ilişkili davranışsal bağımlılıklar ve bağımlılığa karşı küresel halk sağlığı politikaları gibi oturumlar düzenlendi. Yeşilay’ın Millî Eğitim Bakanlığı ve Vakıf Katılım Bankası iş birliğiyle Türkiye genelinde düzenlediği bu turnuva, dokuz final şampiyonasından oluştu ve 7 bini aşkın öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Bölge şampiyonları final etabına kadar çevrim içi ortamda yarıştı. Yüz yüze gerçekleştirilecek Türkiye final etabı ise 3 Temmuz’da kazanan 80 takım ve öğretmenleriyle İstanbul’da Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi’nde yapılacak.

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#Yeşilay#Münazara Turnuvası#Millî Eğitim Bakanlığı

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